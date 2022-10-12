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    謠言終結站》網瘋傳嘉義某校霸凌影片 查核中心︰部分錯誤

    網傳兩段嘉義高校霸凌影片，經查核後發現其中一支為高雄某校過去的霸凌影片，因此判定為部分錯誤。（圖片取自事實查核中心官網）

    網傳兩段嘉義高校霸凌影片，經查核後發現其中一支為高雄某校過去的霸凌影片，因此判定為部分錯誤。（圖片取自事實查核中心官網）

    2022/10/12 10:07

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網瘋傳2段「嘉義某高校可惡的霸凌，傳出去，別姑息」為題的影片，經過查核中心調查後，發現其中一段是過去高雄某高校的影片，因此判定為部分錯誤。同時也呼籲，若收到類似標題的影片，應考慮被害者心情，請勿肆意轉發，或是直接撥打1953教育部反霸凌專線。

    根據事實查核中心指出，嘉義某高校7日疑似發生校園霸凌事件，並且在社群媒體上流傳兩段指控嘉義校園霸凌的事件影片，同時在貼文寫道，「10/07 09:00 嘉義某高校可惡的霸凌，傳出去，別姑息看到的麻煩傳出去，校方想息事寧人」。經過查核後，第一段影片場景發生在教室，也確實是近期嘉義高校霸凌事件的記錄。而另一段影片則是一名女子遭圍毆霸凌，經過調查後發現是2021年多家媒體報導過的相關新聞。

    針對傳播霸凌影片的現象，查核中心訪問了幾位專家都建議停止轉傳的行為。台灣法律科技協會理事長江雅綺表示，霸凌的側錄影片往往都是霸凌者刻意拍下，試圖二度傷害被害者，就算是帶著「好意」轉發，可能也會加重被害者的傷害。理事長提醒，民眾可以撥打1953教育部的反霸凌專線，或者求助政府、民間相關組織的協助。

    標題嘉義高校可惡霸凌的其中一支影片，為過去高雄某校霸凌事件的網路資料，另一支影片核實為嘉義高校霸凌，綜合以上查證結果判斷此訊息為「部分錯誤」。專家呼籲收到類似影片時，避免轉發給更多人，並撥打教育部反霸凌專線1953，或尋求其他專業的組織協助。

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