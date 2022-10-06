自來水管潛盾工程挑戰創新工法 北水處獲獎受國際肯定

國際免開挖協會理事長Jari Kaukonen（右一）頒獎，北水處工程總隊總隊長范煥英（右二）率團代表領獎。（圖由北水處提供）

2022/10/06 13:08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國際免開挖協會（ISTT）是全球免開挖工程技術的領航者，每年針對免開挖工法進行評選，台北自來水事業處「大度淡海線1200mm輸水管潛盾接續工程」，以穿越斷層的耐震設計、針對挑戰性高的複雜地層採用創新工法，摘下國際免開挖協會（ISTT）2022年No-Dig Award新設工程獎，工程品質受到世界級肯定。

北水處處長陳錦祥表示，該工程挑戰性非常高，工程於大度路下方約19公尺深，施工長達4年，以潛盾工法將交通衝擊降至最低並降低碳排放量，並以特殊耐震設計及耐震管材穿越大台北著名的金山斷層與山腳斷層，其特殊管材設計可於地層變位時，吸收一定程度之伸縮及彎折，達抗震之成效。

陳錦祥進一步表示，長達2.2公里的潛盾過程須通過貴子坑溪箱涵、橋梁基樁、台電高壓洞道，以及捷運淡水線關渡隧道，更須穿越黏土層和凝灰角礫岩兩種截然不同的地質，工程團隊需在地下20公尺深進行潛盾機換刀作業，施工難度甚高，打造出台灣最小口徑最長距離的自來水管潛盾工程。

北水處補充說明，「大度淡海線1200mm輸水管潛盾接續工程」在2020年6月完工通水，之前已獲得2019年中華地下管道優良地下管道工程獎、工程會第20屆公共工程金質獎。芬蘭舉辦的2022免開挖工程大會，在芬蘭時間10月4日晚間9時（台灣時間10月5日凌晨2時），國際免開挖協會理事長Jari Kaukonen親自頒獎，北水處工程總隊總隊長范煥英率團代表領獎。

空拍發進井。（圖由北水處提供）

潛盾隧道。（圖由北水處提供）

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