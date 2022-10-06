公布競選歌曲MV 蔣萬安率領「小雞」齊唱台北夢

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）發布競選歌曲「無限‧台北」，與歌曲創作者鮭魚先生一起談論歌曲創作、MV錄製過程。（記者蔡亞樺攝）

2022/10/06 12:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午公布競選主題曲「無限‧台北」，並釋出與國民黨北市議員參選人熬夜錄製的MV，競選歌曲二創逝世歌手張雨生經典歌曲《我的未來不是夢》、歌手王芷蕾演唱《台北的天空》，將新詞舊曲融合，蔣萬安表示，這2首歌乘載許多台北人的記憶，也代表承先啟後的概念，透過共榮共創達到共好的未來。

蔣萬安上午在競選歌曲發布的現場，不僅與競選歌曲創作者「鮭魚先生」一起飆唱，還自行加碼獨自演唱一小段，心情似乎不錯。鮭魚先生談到歌曲創作過程，他表示自己是跑步想到的，跑步跟追逐夢想其實是一樣，因此在河濱公園跑步時，腦海浮現出節奏與旋律。

蔣萬安說，因緣際會聽到DEMO帶，喜歡上裡面的歌詞及節奏，展現台北人拚博精神，團隊取得2首經典歌曲版權，有張雨生的經典《我的未來不是夢》以及《台北的天空》，融入更多元素，把台北人共同記憶融入在歌曲，展現對未來充滿希望的感覺，今年也是張雨生逝世20周年，別具意義，也代表承先啟後的概念，也許年輕世代對這2首歌不熟悉，但5、6年級生印象深刻，透過共榮共創，把不同世代的市民結合起來。

蔣萬安提到，9月底邀集議長、副議長、現任議員及議員參選人，一同進專業錄音室，由歌唱老師帶領團練、錄製，熬夜花2小時完成錄製MV，即便當晚有部分議員因行程走不開，也抽空時間完成錄製，充分展現出台北隊團結的精神，「1126全壘打一個都不能少！」

10月10日雙十國慶假期即將到來，蔣萬安也在場提前預告，10月10日當天下午他將在榮星花園舉辦「台北萬安未來無限」Party，安排餐車市集、遊樂園，邀請民眾一起來同歡。蔣萬安競選團隊也規畫，蔣萬安當天還會與議員參選人大合唱競選歌曲，炒熱氣氛、展顯團結氣勢。

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