染疫中重症又上升+134 兒童重症腦炎、MIS-C各增1例

中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增中重症再度突破百例，單日新增134例，包含98例中症、36例重症，其中，新增2例兒童重症，包含1例腦炎、1例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），均無慢性病史，但均已出院。（指揮中心提供）

2022/08/03 14:21

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增中重症再度突破百例，單日新增134例，包含98例中症、36例重症，其中，新增2例兒童重症，包含1例腦炎、1例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），均無慢性病史，但均已出院。

針對2例兒童特殊重症個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中1例為5月15日確診，23日起出現發燒、右頸腫痛等症狀，服藥後仍症狀持續不退，29日住院，接受抗生素注射治療及頸部膿瘍引流，但細菌培養陰性，因發燒持續檢查有心包膜積水，懷疑MIS-C，使用免疫球蛋白治療，症狀逐漸改善，已於7月1日出院。

另1例於5月28日出現發燒、流鼻水症狀，快篩陽性，29日全身抽搐至急診，電腦斷層顯示腦水腫，疑似腦炎，住院給予類固醇、瑞德西韋、降腦壓藥、抗癲癇藥等藥物治療，並插管使用呼吸器轉入加護病房，6月9日拔管移出呼吸器，13日轉出加護病房，入住一般病房，28日已出院。

目前12歲以下兒童重症累計144例，包含77例MIS-C、26例腦炎、20例肺炎、8例哮吼、敗血症與共病各3例、1例心肌炎、6例家中死亡，其中25例死亡，包含9例腦炎、4例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，6例到院前死亡。

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