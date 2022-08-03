日本再添逾21萬例 福岡醫院百名人員無法出勤關閉病房大樓

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本，2日新增21萬1058例確診病例。（美聯社）

2022/08/03 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本，2日新增21萬1058例確診病例。受到疫情衝擊，日本福岡市福岡大學醫院因為有多名醫事人員確診或被列為密切接觸者隔離，無法出勤人數已達120人以上，迫使該院必須關閉2棟病房大樓因應。

根據《NHK》報導，日本全境2日新增21萬1058例本土確診病例，時隔2天回到單日新增超過20萬例以上區間；死亡病例部分，2日新增143例，時隔2天回到單日新增超過百例以上區間，更是第7波疫情以來最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

截至最新統計，日本累計病例數達1314萬6803例，累計死亡病例數達3萬2863例。

又據《NHK》報導，日本福岡大學醫院約1900名醫師、護理師等醫事工作者，其中超過120人因為本人確診，或因親友感染被匡列為密切接觸者隔離，致無法正常出勤。

福岡大學醫院迫不得已，只能關閉2棟收治一般病患的病房大樓因應，已入院患者將移至其他大樓繼續接受治療，同時部分限制新患者入院。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法