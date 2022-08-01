為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    「限定版皮卡丘」現身台北！大安森林公園10月推寶可夢系列活動

    台北市觀光傳播局10月將與The Pokemon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作推出寶可夢系列活動。（記者蔡思培攝）

    台北市觀光傳播局10月將與The Pokemon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作推出寶可夢系列活動。（記者蔡思培攝）

    2022/08/01 19:34

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市觀光傳播局10月將與The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作推出寶可夢系列活動。民眾除可捕捉台北市限定的「樹果皮卡丘」，也可購票進入主會場大安森林公園捕捉其他限定寶可夢，10月21日至10月23日晚上，大安森林公園還會舉辦皮卡丘夜間活動，邀請寶可夢粉絲共襄盛舉。

    「飛翔皮卡丘計畫」是The Pokémon Company參與回饋社會行動的計畫，台北市觀傳局表示，希望透過這次與寶可夢的合作活動，吸引各地遊客來台北市，重振飽受疫情衝擊的台北市觀光。

    「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動將於10月21日至10月23日在台北舉辦，活動期間訓練家們將能在台北市全域享有特別的活動內容，主會場大安森林公園將準備豐富遊戲內容，民眾可購票入場盡情遊玩，並看到平時在台灣難得一見的寶可夢。穿著綠色T恤的樹果皮卡丘，也將從10月起在Pokémon GO遊戲中登場，預計在遊戲裡出現長達一年時間，民眾到台北遊玩時別忘了尋找牠的蹤影。

    觀傳局表示，日本沖繩縣北谷町備受好評的Pokégenic打卡景點，也將登陸台北市，寶可夢迷們可在城市各角落發現打卡景點。台北市政府已提出15至20個商圈、景點，讓日本寶可夢公司參考，觀傳局也邀請全球寶可夢粉絲們進入寶可夢的世界，來趟城市之旅。

    台北市長柯文哲曾被網友戲稱酷似寶可夢「可達鴨」，他今天身穿「可達鴨」圖案襯衫出席活動，主辦單位更在一旁擺出可達鴨娃娃。柯文哲致詞表示，疫情接近尾聲，邊境解封應在可預期時間內，要開始與病毒共存、進入後疫情時代新常態，台北市迎向世界的第一場國際性大型活動應該是明年的台灣燈會，不過之前會先暖身活動，這次台灣寶可夢公司與市府合作10月21日到23日三天在大安森林公園推出飛翔皮卡丘計畫，到時候會有一大堆皮卡丘現身。

    柯文哲坦言，他沒有玩過寶可夢，也不知道為何會與可達鴨扯上關係，也不覺得衣服有比較好看，他也在想自己與可達鴨除了抓頭還有哪些地方像，引來現場民眾大笑。柯最後也歡迎民眾，10月21日至23日可以到大安森林公園參加寶可夢尋寶活動，屆時將有許多好玩遊戲可玩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    人夫搶超夯皮卡丘置物盒 網見他「十萬伏特」誠意全嗨翻
    2022/07/20 19:32

    人夫搶超夯皮卡丘置物盒 網見他「十萬伏特」誠意全嗨翻
    日本知名聲優曝喜訊 孕育新生命持續配音
    2022/07/01 10:41

    日本知名聲優曝喜訊 孕育新生命持續配音

    優存3%！數位帳戶全攻略享6200元
    超人氣寶可夢蛋糕強勢回歸 限量8.7萬顆
    2022/06/08 14:11

    超人氣寶可夢蛋糕強勢回歸 限量8.7萬顆
    夢幻逸品！1999年寶可夢噴火龍卡片 逾1200萬元成交
    2022/03/28 16:56

    夢幻逸品！1999年寶可夢噴火龍卡片 逾1200萬元成交

    日本主婦推薦超市必買調味料 C/P值最高是它
    逛燈會可「抓寶」！ Pokemon GO Tour:Live高雄場2月底上陣
    2022/02/21 18:19

    逛燈會可「抓寶」！ Pokemon GO Tour:Live高雄場2月底上陣
    台北捷運「寶可夢」數位列車明上路 車廂內可看到站時間
    2022/01/26 17:26

    台北捷運「寶可夢」數位列車明上路 車廂內可看到站時間
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播