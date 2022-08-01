「限定版皮卡丘」現身台北！大安森林公園10月推寶可夢系列活動

台北市觀光傳播局10月將與The Pokemon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作推出寶可夢系列活動。（記者蔡思培攝）

2022/08/01 19:34

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市觀光傳播局10月將與The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作推出寶可夢系列活動。民眾除可捕捉台北市限定的「樹果皮卡丘」，也可購票進入主會場大安森林公園捕捉其他限定寶可夢，10月21日至10月23日晚上，大安森林公園還會舉辦皮卡丘夜間活動，邀請寶可夢粉絲共襄盛舉。

「飛翔皮卡丘計畫」是The Pokémon Company參與回饋社會行動的計畫，台北市觀傳局表示，希望透過這次與寶可夢的合作活動，吸引各地遊客來台北市，重振飽受疫情衝擊的台北市觀光。

「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動將於10月21日至10月23日在台北舉辦，活動期間訓練家們將能在台北市全域享有特別的活動內容，主會場大安森林公園將準備豐富遊戲內容，民眾可購票入場盡情遊玩，並看到平時在台灣難得一見的寶可夢。穿著綠色T恤的樹果皮卡丘，也將從10月起在Pokémon GO遊戲中登場，預計在遊戲裡出現長達一年時間，民眾到台北遊玩時別忘了尋找牠的蹤影。

觀傳局表示，日本沖繩縣北谷町備受好評的Pokégenic打卡景點，也將登陸台北市，寶可夢迷們可在城市各角落發現打卡景點。台北市政府已提出15至20個商圈、景點，讓日本寶可夢公司參考，觀傳局也邀請全球寶可夢粉絲們進入寶可夢的世界，來趟城市之旅。

台北市長柯文哲曾被網友戲稱酷似寶可夢「可達鴨」，他今天身穿「可達鴨」圖案襯衫出席活動，主辦單位更在一旁擺出可達鴨娃娃。柯文哲致詞表示，疫情接近尾聲，邊境解封應在可預期時間內，要開始與病毒共存、進入後疫情時代新常態，台北市迎向世界的第一場國際性大型活動應該是明年的台灣燈會，不過之前會先暖身活動，這次台灣寶可夢公司與市府合作10月21日到23日三天在大安森林公園推出飛翔皮卡丘計畫，到時候會有一大堆皮卡丘現身。

柯文哲坦言，他沒有玩過寶可夢，也不知道為何會與可達鴨扯上關係，也不覺得衣服有比較好看，他也在想自己與可達鴨除了抓頭還有哪些地方像，引來現場民眾大笑。柯最後也歡迎民眾，10月21日至23日可以到大安森林公園參加寶可夢尋寶活動，屆時將有許多好玩遊戲可玩。

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