高嘉瑜一屍五命說挨批 柯文哲：變「一屍六命」包括她自己

柯文哲今上午前往福林國小，參加「2022年世界少棒聯盟（LLBWS）世界少棒錦標賽」授旗典禮。（記者楊心慧攝）

2022/07/30 11:44

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文案和新竹棒球場風波，民進黨立委高嘉瑜說「一屍五命」被綠營支持者批評；台北市長柯文哲今受訪表示，高嘉瑜就是太老實，知道高講話很直白，跟他一樣很容易得罪人，標題是一屍五命，現在變「一屍六命」了，包括她自己。

柯文哲今上午前往福林國小，參加「2022年世界少棒聯盟（LLBWS）世界少棒錦標賽」授旗典禮，被問到新竹球場導致球員受傷、球季報銷，柯文哲表示，其實這就是要照SOP走，照規則走就好，有時候求好心切反而出事。

被問到對林智堅陷入論文風波的看法，余正煌是否如小蝦米對抗大鯨魚？柯文哲指出，既然台大也有成立學術倫理論文審查委員會，還是到審查委員會，因為一定會錄音錄影存證，所以他倒覺得，走正常程序就好，「開論文審查委員會你又不去，在外面講一大堆，除非台大論文審查委員會不可靠，那就沒辦法，不然應該還是照SOP、照程序走。」

高嘉瑜說「一屍五命」惹議，恐被檢舉遭黨紀處分，柯文哲指出，高嘉瑜就是太老實，知道高講話很直白，跟他一樣很容易得罪人，標題是一屍五命，現在變一屍六命了，包括她自己。

至於民進黨內僅王世堅聲援高嘉瑜，柯文哲表示，他也和高交情不錯，但這還是回到體制去處理。

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