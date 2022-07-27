龍山寺參拜 蔣萬安：萬華是守住疫情第一線

國民黨主席朱立倫（中）陪同台北市長參選人蔣萬安（中右）到龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋（中左）送上「全民萬安」字帖給蔣萬安。（記者陳志曲攝）

2022/07/27 12:15

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中上週曾至龍山寺參拜，並針對萬華破口一說致歉。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天也前往龍山寺，蔣表示，萬華絕對是守住疫情第一線、也是守住台北的最前線，他非常感謝龍山寺疫情期間為大家的辛勞付出。

蔣萬安今天上午與國民黨主席朱立倫到龍山寺參拜，廟方致贈「全民萬安」白色布條。上週陳時中也到龍山寺，並針對萬華破口道歉，對此蔣萬安表示，萬華絕對是守住疫情第一線、也是守住台北的最前線，他非常感謝龍山寺疫情期間為大家的辛勞付出、捐贈物資協助防疫、保佑在地萬華鄉親，他未來也要秉持重要精神照顧所有台北市，提供最好的服務。

台北市長柯文哲過去稱內湖交通沒救了，陳時中昨認為可換人做看看。蔣萬安今天表示，內湖交通當然可以改善，他也提出加速建置新的捷運路線、積極尋求聯外道路闢建、透過大數據分析讓用路者更平均化並事先分流三個方案，希望解決內湖問題。

蔣萬安今天也被問起新竹棒球場讓球員林哲瑄受傷爭議，蔣表示，新竹花了12億元改建新竹球場，結果卻造成林哲瑄受傷，還可能這季都報銷。蔣認為，讓民眾心痛的不只是12億元納稅錢的球場卻沒驗收，還有國家培養的優秀選手已經是國家代表隊等級，卻因場地關係受傷，造成運動生涯可能受影響，這都不是大家樂見。

台北市長參選人蔣萬安今天上午與國民黨主席朱立倫到龍山寺參拜，廟方致贈「全民萬安」白色布條。（記者蔡思培攝）

國民黨主席朱立倫（中右）陪同台北市長參選人蔣萬安（中左）到龍山寺參拜。（記者陳志曲攝）

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