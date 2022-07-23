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    學校營養午餐吃石斑魚 潘文忠：不是為去化

    教育部長潘文忠說，中國對台灣很多農產品有很多政治考量，而非真正食安考量。（記者吳柏軒攝、資料照，本報合成）

    教育部長潘文忠說，中國對台灣很多農產品有很多政治考量，而非真正食安考量。（記者吳柏軒攝、資料照，本報合成）

    2022/07/23 15:39

    〔記者吳柏軒／台北報導〕中國禁台灣石斑魚，導致我國漁產出口剩餘，農委會展開國內銷售，連學校營養午餐也每月加餐1次吃石斑魚，外界質疑是為了去化中國影響，教育部長潘文忠今（23日）表示，中國對台灣很多農產品都是政治考量而非食安考量。

    中國用查驗出禁藥為由，禁止台灣石斑魚進口，導致原先我國養殖石斑魚業者突然面臨滯銷問題，行政院、農委會轉而將石斑魚產量從出口轉國內銷量，包含也規劃教育部的學校營養午餐加餐，每月1次提供70克石斑魚肉。

    但外界質疑，我石斑魚禁藥風波仍有食安疑慮、乃至認為營養午餐吃石斑魚僅是為了去化國內產能；對此，教育部長潘文忠今下午回應，台灣食安檢查密度高農委會針對石斑魚也詳細規劃，一定會讓孩子用到最符合衛生安全標準的食材。

    潘文忠也說，中國對台灣很多農產品有很多政治考量，不是真正用食安等方式考慮，事實上台灣農產品、漁畜產品很優質，這次教育部跟農委會採用石斑魚，並不僅僅只是去化，而是石斑魚是相當珍貴的海鮮食材，過去營養午餐不太有機會食用，而這次行政院也特別額外核准6億元，沒用到教育部預算，好讓學生每月有機會吃到一次。

    教育部長潘文忠說，中國對台灣很多農產品有很多政治考量，而非真正食安考量。（記者吳柏軒攝）

    教育部長潘文忠說，中國對台灣很多農產品有很多政治考量，而非真正食安考量。（記者吳柏軒攝）

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