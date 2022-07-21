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    首頁　>　臺北市

    笑談2014年支持柯文哲 陳時中：眼光不足

    被問當初支持柯文哲，現在會不會有「遇人不淑」的感覺？陳時中笑了一下說，「自己的眼光不足」。（資料照）

    被問當初支持柯文哲，現在會不會有「遇人不淑」的感覺？陳時中笑了一下說，「自己的眼光不足」。（資料照）

    2022/07/21 07:23

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中說，台北市長柯文哲剛上任前兩年提出的柯P新政很風光，也有亮點，但「後來就縮了」，雖然柯文哲智商很高，但領導沒做好，容易讓有能力的人心冷，政策的推動也就慢下來了；陳時中提到，人有了一定年紀後，要對自己的人生負責，至於智商，「是小孩子才會講的事」。

    陳時中20日晚間接受電視節目「鄭知道了」專訪，提到他在2014年幫柯文哲搖旗助選、募款支持，柯文哲上任後前2年的柯P新政風風光光的，也很有一些亮點，但「後來就縮了」；他認為，這跟個人的風格可能有一些關係，有人認為自己的能力很好，要領導別人做事，像柯文哲常說自己智商很高 ，但做事的時候，沒有帶領好，就很容易有好計畫也做不出好成績，這樣會讓有能力的人心冷，不想出力，速度就慢下來了。

    節目主持人鄭弘儀追問陳時中是否測過智商？陳時中說，智商是小孩子的事，小孩子才會講那些；因為大人有人生經驗、做了很多事，就像以前常說，人過了50歲以後，要對自己的面相負責，是人生的歷練才代表個人，不在智商多少。他說，智商是過去孩提時代做的評量，讓老師家長因材施教。

    主持人追問他當初支持柯文哲，現在會不會有「遇人不淑」的感覺？陳時中笑了一下說，「自己的眼光不足」，但民主政治就是這樣，當初你選的人就監督，做好下次就繼續選，民主就是這樣，才有進步。

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