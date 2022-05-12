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    「快篩陽即確診」視訊看診全程錄影 醫：快篩若造假會追究

    民眾於居家隔離、自主防疫、居家檢疫這三類期間快篩陽性，可透過遠距、視訊診療由醫師確認快篩陽性結果，圖非當事人。（新光醫院提供）

    民眾於居家隔離、自主防疫、居家檢疫這三類期間快篩陽性，可透過遠距、視訊診療由醫師確認快篩陽性結果，圖非當事人。（新光醫院提供）

    2022/05/12 17:49

    〔記者蔡思培／台北報導〕今天起民眾若在居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類期間快篩採檢陽性，可透過遠距、視訊診療經醫師確認快篩陽性結果，並由醫師協助以健保卡上傳民眾陽性結果通報或法傳系統通報後，系統自動研判確診。新制上路首日，大批民眾掛號視訊診療，有醫師表示，一位醫師一天要看4、50名病患，但不少病患事先未完成網路設定，導致看診流程不順暢。醫師也表示，看診都會全程錄影，若病人使用假快篩，之後都可以追究。

    民眾自行快篩陽性後，要在判讀陽性的檢測卡匣、檢測片，寫上姓名及檢測日期，並將檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照。進行遠距醫療或視訊門診時，要將照片上傳視訊平台，並在醫師視訊評估時，出示判讀陽性之檢測卡匣或檢測片，診療完畢後要用剪刀將快篩試劑剪毀。

    新光醫院表示，醫師看診時會先問病人與確診者接觸狀況，以及身體有無發燒、頭痛、喉嚨痛、鼻塞流鼻涕打噴嚏整狀況，並請病人在鏡頭前出示健保卡、快篩試劑，每位病人平均視訊看診時間約10至15分鐘。

    也有北市其他醫院的醫師私下透露，一位醫師一天要為4、50位病人進行視訊診療。理論上民眾預約掛號後就要先加Line，並網路上傳快篩陽性、健保卡、居家隔離證明等資訊，再由醫師透過Line視訊看診，但很多民眾並未事先加Line，或是有阻擋好友、或是Line的名稱設為英文，增加看診等待時間，甚至需要醫護人員還要打電話教導長輩使用。醫師也說，部分長者在視訊溝通上會有問題、也可能造成後面的病人等待時間增加。

    視訊醫療上路後，也引來外界擔憂，同一個陽性快篩劑可能遭多人重複使用。對此該醫師表示，看診過程醫院系統都會全程錄音錄影，若病人用不實快篩，之後都可以追究。

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