二度染疫可能症狀輕微！ 羅一鈞估「這類人」機會較高

羅一鈞說，目前並未發現二度染疫會讓症狀更嚴重或加重病症，反而較輕微或無症狀，研判容易接觸不特定人士，像是醫護或邊境人員，二度染疫機會相對高。（中央流行疫情指揮中心提供）

2022/05/12 17:23

〔記者林惠琴／台北報導〕隨著疫情上升，外界關注二度染疫的可能性，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前並未發現二度染疫會讓症狀更嚴重或加重病症，反而較輕微或無症狀，研判容易接觸不特定人士，像是醫護或邊境人員，二度染疫機會相對高。

羅一鈞指出，目前並未發現二度染疫會讓症狀更嚴重或加重病症，反而像是感染過Alpha，再感染Delta，會較輕微或無症狀，因為有先前染疫交叉保護力，但仍待觀察，也沒有說哪類人容易再次染疫，研判與生活暴露風險有關，容易接觸不特定人士，像是醫護或邊境人員，二度染疫機會相對高。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前整體社會不希望一下子疫情太多，造成醫療壓力大，但因為是輕症或無症狀為主，民眾盡量不要得，得了也別太緊張，把身體照顧好就好，戒慎不恐懼。

至於疫苗接種方面，人口涵蓋率第一劑85.54％、第二劑 80.64％、基礎加強劑接種率0.84％、追加劑接種率62.32％（若以符合追加劑接種間隔人數統計約 86.72％）。

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