北市4萬人居家照護 衛生局︰快篩陽結果由醫師視訊判定

民眾於居家隔離、自主防疫、居家檢疫這三類期間快篩陽性，可透過遠距、視訊診療醫師確認快篩陽性結果。（新光醫院提供）

2022/05/12 16:43

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市今天新增1萬751例本土病例，截至昨天確診者居家照護共有4萬7391人，管理中居家隔離人數9898人。中央流行疫情指揮中心宣布，自今天起，民眾於居家隔離、自主防疫、居家檢疫這3類期間快篩陽性，可透過遠距、視訊診療經醫師確認快篩陽性結果，並由醫師協助以健保卡上傳民眾陽性結果通報或法傳系統通報後，系統自動研判確診。

台北市衛生局表示，北市關懷中心會協助民眾媒合預約快篩陽確診遠距、視訊診療醫師評估作業。民眾若自行快篩陽性，要再判讀陽性的檢測卡匣、檢測片，寫上姓名及檢測日期，並將檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照。民眾在進行遠距醫療或視訊門診時，要將照片上傳視訊平台，並在醫師視訊評估時，出示判讀陽性之檢測卡匣或檢測片，診療完畢後要用剪刀將快篩試劑剪毀。

不過視訊醫療上路，讓外界擔憂，陽性快篩劑可能遭多人重複使用，對此衛生局表示，中央指揮中心有提到，民眾與醫師若在快篩陽性評估上未達共識，仍可安排PCR採檢。至於確診者送藥部分，衛生局表示，確診者若由專責病房，由醫師開開立處方籤治療；若是居家照護，可經醫師視訊診斷後開處方簽，透過家人、藥局媒合藥師送藥。

北市現在已開設23處防疫急門診提供快篩陽性者進行PCR採檢，其中台北市立聯合醫院婦幼院區、馬偕醫院、台大醫院3處有提供親子防疫急門診快速通道，其他醫院包括北市聯醫仁愛、忠孝、中興、和平、陽明院區、萬芳醫院、關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、台北榮民總醫院、國泰綜合醫院、臺大醫院、新光醫院、台北長庚、振興醫院、台北醫學大學附設醫院、台安醫院、三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處、西園醫療社團法人西園醫院、博仁綜合醫院、「北士科車來速」及「木柵機廠車來速」，有需求的民眾可在衛生局官網預約。

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