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    本土+65385、17死雙創單日新高 本土累計超過50萬例

    2022/05/12 14:14

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土病例突破6萬例！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增6萬5385例，較前一天新增12%，死亡17例，為單日新高。另外，新增境外移入61例。從疫情發生2年多以來，本土病例累計超過50萬例。

    今日新增本土病例為3萬1102例男性、3萬4146例女性、137例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

    個案分布為新北市（23,788例）、台北市（10,751例）、桃園市（10,039例）、台中市（3,830例）、高雄市（3,261例）、台南市（2,332例）、基隆市（1,876例）、新竹縣（1,348例）、花蓮縣（1,259例）、宜蘭縣（1,186例）、屏東縣（1,061例）、彰化縣（1,000例）、新竹市（851例）、苗栗縣（760例）、雲林縣（613例）、台東縣（392例）、嘉義縣（362例）、南投縣（354例）、嘉義市（172例）、金門縣（78例）、澎湖縣（67例）、連江縣（5例），相關疫情調查持續進行中。

    新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、15例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月29日至5月9日，死亡日期介於5月5日至5月10日。

    新增61例境外移入個案中，25例男性、36例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國6例、調查中55例，入境日介於今年3月16日至5月11日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計570,870例確診，分別為12,052例境外移入、558,764例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

    其中，968例死亡，包含953例本土，個案居住縣市分布為新北市463例、台北市346例、基隆市41例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、台中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市、雲林縣、南投縣、台南市及台東縣各2例、新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

    相關新聞請見︰

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    本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增6萬5385例，較前一天新增12%，死亡17例，為單日新高。（指揮中心提供）

    本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增6萬5385例，較前一天新增12%，死亡17例，為單日新高。（指揮中心提供）

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