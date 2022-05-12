反對日照中心進校園 芝山國小家長會到北市府抗議

芝山國小家長會及民進黨議員陳慈慧辦公室主任謝梅華至北市府西大門抗議。（記者楊心慧攝）

2022/05/12 13:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市推動「一學區一日照」，規劃在芝山國小率先試辦，家長認為將長者安排至校內有疑慮，包含學童玩耍間可能會撞到長者，部分長者可能有失智狀況，身心變化大，難以保證不會傷害學童，要求社會局在試辦前先做好配套，但雙方至今無共識，去年校方曾允諾未和家長達共識前不會貿然試辦，如今社會局卻不顧家長意見，打算在本週五簽下行政契約，芝山國小家長今前往北市府抗議，要求市府不能霸王硬上弓。

根據台北市社會局規劃，芝山國小日照服務規劃照顧30名長者，預計安置在芝山國小行政大樓「忠孝樓」3樓4間連續教室，除提供生活照顧，也希望能促進長者健康、訓練生活自立。

芝山國小家長會今上午和民進黨議員陳慈慧辦公室主任謝梅華至北市府西大門抗議，高喊「社福要做好，學童安全更重要」、「區隔做不到，反對日照進學校」等口號。

芝山國小家長會長李宜純受訪表示，該案和台北市社會局討論一年多，校內家長高達8成反對日照中心安置在校內，但家長最後也有讓步，希望社會局有配套，並保證家長疑慮不會發生，不過雙方沒有共識，社會局仍無法解決家長疑慮，現在卻打算不顧家長意見硬幹。

李宜純指出，家長們希望學童和長者的動線獨立、活動空間有所區隔，才能保障雙方的安全，且日照服務恐會導致校園進出人員也會因此變得複雜，增加風險及安全疑慮，如目前疫情嚴峻，日照中心的設立也可能增加感染風險。

李宜純認為，芝山國小空間小，校園聲音吵雜，可能也會影響長者情緒，建置老人設施應同時考量雙方權益，忠孝樓建物結構鑑定為海砂屋，恐有鋼筋生鏽腐蝕危險，日照中心施工打牆恐危及學生及長者安危，她強調在這些疑慮尚未解決前，不應貿然試辦及動作。

家長代表程姿穎指出，學校本應是單純的教學領域，芝山國小已有托嬰中心、幼兒園及特教班，還開設2班樂齡學堂，若再設置日照都共用一部電梯及操場等活動空間，並非對長者是好事。

芝山國小教師會也發出聲明，要求應以維護學生受教權及安全為優先原則，完善教學環境為優先考量，教師會也向校方表達，不支持教師占九成，僅有一成教師支持該案。

台北市社會局表示，佈建社會福利設施及市有餘裕空間活化皆按照程序進行，有既定的審核流程與前置規劃，校園屬社區公共財，應讓校園的空間發揮扶老攜幼、共融共好的最大效益，目前全台已有多處於校園內設置日照中心，芝山國小設置日照中心並非全國首例。

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