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    首頁　>　臺北市

    兒童輝瑞接種恐晚於5/20 兒童莫德納已打逾2.7萬人、花蓮比率最高

    我國訂購的兒童輝瑞疫苗因「資訊系統出問題」，上機時間延後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計5至11歲兒童開打時間「很有可能」晚於原先預估的5月20日。（指揮中心提供）

    我國訂購的兒童輝瑞疫苗因「資訊系統出問題」，上機時間延後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計5至11歲兒童開打時間「很有可能」晚於原先預估的5月20日。（指揮中心提供）

    2022/05/11 17:21

    〔記者林惠琴／台北報導〕我國訂購的兒童輝瑞疫苗因「資訊系統出問題」，上機時間延後，目前預計5月16日抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然航班已定，但不是百分之百，待進來後，再安排施打時程，預計5至11歲兒童開打時間「很有可能」晚於原先預估的5月20日。

    不過，從5月2日起，各縣市已陸續針對6至11歲兒童開打莫德納疫苗，根據指揮中心截至5月9日的統計，接種達到2萬7942人，以各縣比例來看，花蓮縣11.6%最多，其次是嘉義縣9%，再來是屏東縣6.5%，最低則是台中市0.1%、金門縣與連江縣0.3%、台南市0.7%，其餘縣市介於0.9%至5%不等。

    指揮中心統計，目前全台所有疫苗累計接種5328萬4732 人次，人口涵蓋率第一劑85.46%、第二劑80.59%、基礎加強劑接種率0.84%、追加劑接種率62.11%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約86.79%）。

    另外，針對媒體提問指出，有國小生確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但填寫疫調資料時，不少家長拒提供資訊，恐導致出現黑數，對此，陳時中指出，學校方面的疫調不會要求確診學生填寫同學個資，只需提供個案指定監護人、同住家人、就讀學校等資訊，學校再依停課規定處理。

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