網傳北市僅花53萬買快篩 黃珊珊駁：1.9億購買201萬劑

今年1至4月，各機關購買快篩試劑的決標金額，高雄市是台北市的100倍。（擷取自「高雄好過日」臉書粉專）

2022/05/09 17:10

〔記者蔡思培／台北報導〕國內疫情持續升溫，快篩劑需求也大增，網路更流傳一張各機關購買快篩試劑的決標金額比較圖，指出高雄市購買快篩劑決標金額是台北市的100倍。不過台北市副市長黃珊珊表示，這個是公共工程採購，而北市府購買快篩劑大多是用共同公用契約，共花1.9億元購買201萬劑，數據有很大落差。

近來網路上出現一張各縣市今年1至4月購買快篩試劑的決標金額整理表，高雄購買快篩的經費約5281萬2000元、台北僅53萬5000元。黃珊珊今天在台北市防疫記者會上表示，北市購買快篩有公共工程、共同供應契約採購，53萬元是公共工程採購，但北市府購買快篩劑大多是用共同公用契約，但工程會網站只會統計採購，不會統計共同公用契約，所以數據有很大落差，質疑是混淆視聽。

黃珊珊今天在台北市防疫記者會上表示，北市單位購買快篩有公共工程、共同供應契約採購，53萬元是公共工程採購、由工程會採購網站所抓，但北市府購買快篩劑大多是用共同公用契約，工程會網站不會統計共同公用契約，所以數據有很大落差。黃也強調，北市買的是1.9億元、201萬劑，「差異太大，當然是混淆視聽」。

台北市議員游淑慧今天也在臉書表示，台北市長柯文哲自詡專業，既然3月就預言4月疫情會反撲，除了嘴角全波的預言外，還提前準備了什麼？她更稱北市就連快篩也是4月8日才開始「少量」採購。

不過黃珊珊表示，北市早在1月18日就開始採購快篩，當時居家隔離者、醫護人員都需要，衛生局截至5月6日已下訂84萬劑，中央提供居家隔離者的公費快篩，北市採購的快篩則是要給醫護人員使用。黃表示，北市1月就覺得要監測地方狀況，當時有找了20幾間萬華區診所合作寄放快篩劑，民眾若有呼吸道症狀，會請醫師建議快篩，後來也發現萬華診所陽性率高。

黃珊珊也說，今年2月份有春節專案，採檢都是由PCR採檢，所以當時沒有快篩需求，「議員可能覺得那時候需要買，但那時候包括居家隔離、居家檢疫、解隔全是PCR，沒有一個是快篩」。

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台北市副市長黃珊珊表示，網路圖片寫的是公共工程採購，但北市府購買快篩劑大多是用共同公用契約，數據有很大落差。（北市府提供）

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