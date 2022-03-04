不爽宮廟占地又被嗆...檢舉男持雙刀砍廟委險「斬首」 被起訴求重刑

台北地檢署認為顏男當眾砍人，不僅目無法紀，也造成鄰里恐慌，依殺人未遂罪將他起訴，建請法院從重量刑。 （資料照）

2022/03/04 12:59

〔記者錢利忠／台北報導〕家住調查局附近的顏姓男子，不滿遭當地宮廟許姓委員辱罵，深夜竟持「雙刀」挑釁尋仇，瘋狂砍殺許男的頭頸身體重要部位，使許男險些遭「斬首」，就連2名勸架的宮廟委員也被波及，許男送醫後大難不死，台北地檢署認為顏男當眾砍人，不僅目無法紀，也造成鄰里恐慌，依殺人未遂罪將他起訴，建請法院從重量刑。

檢方調查，綽號「顏巴」的顏男看不慣宮廟長期占用土地，多次向市府水利局檢舉，因而與宮廟委員們交惡，警方多次獲報介入調停，顏男不滿許男當著員警的面罵他，竟因此懷恨在心，計畫找許男報仇。

去年8月14日晚上，顏男多次前往宮廟挑釁叫囂，許男等宮廟委員上前制止，雙方爆發激烈口角，吵不過眾人的顏男隨即離開，但不久後又於晚上11時16分持菜刀及水果刀折返，他見許男等宮廟委員深夜在中華路83巷口旁的空地聊天，便將雙刀藏在背後並慢慢走到許男的身後，趁許男疏於防備時偷襲，以雙刀交替朝許男的頭頸部位一陣狂砍。

當時一旁的鄭姓及張姓宮廟委員趕緊上前奪刀，拉扯中不慎被砍傷雙手。顏男落網後否認行兇，辯稱他當時被對方圍毆，一度失去意識，不知發生什麼事。

檢方勘查許男的傷勢，傷口不僅面積甚廣，且集中於頭頂及後頸等人體中樞神經系統，及重要血管密布之處，可見顏男砍殺力道之重，且顏男刻意將雙刀藏匿於後腰處，預謀佯作手無寸鐵之貌，導致在場眾人未加提防，顯見其殺人犯意非常明確，考量顏男犯後未能正視己咎，除造成許男身體重創，也嚴重破壞社會安寧秩序及引起鄰里恐慌，建請法院從重量刑。

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