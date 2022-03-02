沒有當兵 蔣萬安：腰椎間盤突出改服補充兵

有意參選下屆台北市長的國民黨立委蔣萬被點名未當兵。（記者鄭名翔攝）

2022/03/02 11:49

〔記者鄭名翔／台北報導〕烏俄戰爭持續延燒，國內密切關注，連帶許多政治人物的兵役問題也被搬上檯面檢視，包括即將參選下屆台北市長的國民黨立委蔣萬安也被點名未當兵；對此，蔣萬安今解釋，1999年曾在成功嶺參加過末代的大專集訓，2003年再到成功嶺服役，經體檢判定腰椎間盤突出改服補充兵，在取得服役證明後才出國唸書，並強調若國家面臨危難，必會挺身而出、捍衛國家安全。

俄羅斯入侵烏克蘭掀起台灣面對外敵威脅的防衛自保相關討論，有網友點名當前在檯面上評論聲援烏克蘭、反戰等言論的政治人物，包括立委蔣萬安、林昶佐、國民黨副主席連勝文、民進黨副秘書長林飛帆等人均未服兵役，因而對相關言行有所質疑。

蔣萬安今早出席國民黨台北市松山區黨部新春團拜活動時，再被問到敏感兵役問題；蔣表示，此事過去就已公開說明過，自己於1999年在成功嶺參加末代大專集訓、2003年再至成功嶺服役，經體檢判定腰椎間盤突出，改服補充兵，取得服役證明後才出國唸書，此均是可查明的事實。

蔣萬安強調，自身立場反戰、支持和平，但當國家面臨危難時，必會挺身而出、捍衛國家安全，盡自己身為國民的義務。

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