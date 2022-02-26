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    立院法制局建議自縮防空識別區 王定宇痛批「專業阿Q」

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2022/02/26 17:00

    〔記者吳書緯／台北報導〕中共軍機近年頻擾台，空軍密集起飛應對，立法院法制局近日報告建議國軍，縮小我國防空識別區因應；對此，民進黨立委王定宇痛批，撰寫此份報告的人是「專業阿Q」，戰術是敵進我跑的龜縮戰法，並希望立法院長游錫堃檢討，法制局為何會有此種荒謬的建議。

    本報24日獨家報導，立法院法制局近日公布「我國防空識別區相關問題之淺析」報告，內容指出中共軍力逐漸成長，軍機進出第一島鏈必然更加頻繁，我國防空識別區西南角更是中國軍機進入巴士海峽的必經途徑，若共軍每次例行性演訓，我方皆須派遣戰機因應，對飛行員造成過於沉重的壓力，因此建議軍方重新調整我國防空識別區的範圍。

    王定宇今表示，中共軍機長期襲擾台灣西南空域，也就是防空識別區，長期的騷擾當然導致我空軍、或海軍等相關單位，非常繁重的勤務，面對此情況，我國有很多選擇，例如提供充分且充足的資源，讓國軍弟兄有足夠的人力、物力和資源，讓勤務的分配跟負擔合理化，也應該結合國際力量，去制止、壓制中共這種窮兵黷武、國際麻煩製造者的行為。

    長期為立法院外交及國防委員會成員的王定宇說，沒想到立法院法制局看到我國防空識別區被共軍騷擾，導致國軍勤務繁重，所做出的專業判斷竟是修改我國的防空識別區，把這條界線往後退，退到看不見敵人，就以為敵人沒來騷擾。

    王定宇批評，立法院法制局寫出這個報告的人，他的專業，叫做阿Q，標準的專業阿Q，看不見就當作不存在，這種專業阿Q所具備的戰術是，敵來我退、敵進我跑，如果共機四處騷擾，按照法制局這樣的判斷，「難道台灣每一條線都往後退，就當作沒事了嗎？」，退到退無可退，那就乾脆投降。

    王定宇說，這一種投降主義、龜縮的說法、阿Q的建議，該調整的不是防空識別區，該調整的是法制局，希望立法院長游錫堃、立法院秘書長林志嘉好好地看一下法制局，怎麼會做出這麼荒謬的建議，敵人騷擾我們就往後退，把線改一改，當作看不見就沒事了，「這樣子的法制局，最高興的應該是中國北京」。

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