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    首頁　>　臺北市

    買BNT破局疑涉內線交易調查局搜索台灣東洋 帶回總經理施俊良訊問

    東洋代理德國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗日前宣布破局，引發外界質疑當中恐涉及內線交易等嫌疑，士檢今指揮台北市調處搜索東洋，並帶回總座施俊良在內等多位高階幹部訊問。（資料照、法新社，本報合成）

    東洋代理德國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗日前宣布破局，引發外界質疑當中恐涉及內線交易等嫌疑，士檢今指揮台北市調處搜索東洋，並帶回總座施俊良在內等多位高階幹部訊問。（資料照、法新社，本報合成）

    2021/10/15 14:41

    〔記者溫于德／台北報導〕台灣東洋去年爭取代理德國BNT疫苗破局，引發外界質疑有內線交易，士林地檢署去年11月已就東洋有無涉及內線交易疑雲等環節分案調查，今日指揮調查局台北市調處兵分多路前往東洋總部等地搜索，據悉，約談對象雖不包括現任東洋董座、前行政院長林全，但東洋總經理施俊良在內等多位高階幹部均為訊問對象，稍晚將移送士檢複訊。

    士檢說明，經縝密蒐證發現該公司內部人及親友疑有內線交易情事，今由主任檢察官陳彥章、檢察官胡原碩指揮北市調處至東洋及犯罪嫌疑人位在基隆市、台北市、新北市、新竹市、臺中市、嘉義市、高雄市、屏東縣的住居所等26處執行搜索，並通知犯罪嫌疑人等26名到案，稍晚將送士檢複訊。

    去年在外界質疑東洋一案恐涉及內線交易疑雲後，因東洋總公司位於士檢管轄的北市南港區，士檢即已接獲相關告發並展開分案調查；此外，媒體也早已刊載東洋案已有告發者向士檢提出告發。

    東洋取得德國BNT武漢肺炎疫苗台灣授權時，股價與成交量出現異常，林全指出，當時他有發現公司股票的成交量放大，請內部同仁進行調查，但此事不只有東洋知道，希望主管機關及檢調立案調查釐清。

    林全也說自己對於內線交易深惡痛絕，已在櫃買中心的要求下提供相關資料，但此事外面知道的人也不少，他個人認為同事所為的可能性相對低，歡迎來查。

    關於櫃買中心的調查重點，主要有2大部分，分別是東洋當天發布重大訊息，是否符合規定？以及東洋的交易面是否有異常？針對全案有無涉及內線交易等弊端，櫃買中心的調查報告最慢將在2個月內出爐，並同步移交士檢調查釐清。

    東洋總經理施俊良。（資料照）

    東洋總經理施俊良。（資料照）

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