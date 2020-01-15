為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

誹謗李婉鈺拍色情影片 判刑3個月

前新北市議員李婉鈺。（資料照）

前新北市議員李婉鈺。（資料照）

2020-01-15 11:33:32

〔記者王定傳／新北報導〕2018年間，梅姓男子在臉書PO文誹謗前新北市議員李婉鈺：「之前就拍過自慰片，最近更加碼三段兩人真槍實幹的甲片，鐵定為了拉票，證明許多女人靠原始本錢搞政治」等語，李婉鈺因此提告，新北地院審理後依妨害名譽罪，判梅男3個月徒刑，可上訴。

檢警調查，年近6旬的梅男根本就不認識李婉鈺，2018年8月14日，他卻在自己的臉書上PO文出一段色情影片的截圖，指控截圖中的女子就是李婉鈺，還誹謗她說：「之前就拍過自慰片，最近更加碼三段兩人真槍實幹的甲片，鐵定為了拉票，證明許多女人靠原始本錢搞政治」，並於下方留言說：「三點全露」，最後甚至把文章分享到李婉鈺的臉書粉絲專頁。

李婉鈺得知後提出告訴，梅男仍斬釘截鐵地認定影片中的女子就是李婉鈺，並辯稱此事與公眾利益有關，李婉鈺又是公眾人物，大眾有權知悉，這是適當的評論。

法官則認為，影片中的女子並非李婉鈺，梅男未盡合理查證，亦未提出任何證據，只憑個人片面臆測，斬釘截鐵地斷定該女就是李婉鈺，足以使他人對李婉鈺問政能力及專業形象產生負面觀感，而損及李婉鈺的名譽，更何況，他使用的文字都是極度貶抑、羞辱李婉鈺的從政形象與性別，已脫離中肯、適當評論的範疇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
得票數不到7千 李婉鈺「復仇失敗」：棄保效應發酵
2020-01-12 00:16

得票數不到7千 李婉鈺「復仇失敗」：棄保效應發酵
李婉鈺辦「選前之午」 憶議員連任失利淚崩
2020-01-10 19:51

李婉鈺辦「選前之午」 憶議員連任失利淚崩
狂！單店平均業績超過4千萬！

狂！單店平均業績超過4千萬！
看板掛24小時「被下架」 李婉鈺急報案找「幕後黑手」
2020-01-10 13:09

看板掛24小時「被下架」 李婉鈺急報案找「幕後黑手」
李婉鈺正牌宣傳車上路！不播《愛情騙子》改播這首
2019-12-31 15:44

李婉鈺正牌宣傳車上路！不播《愛情騙子》改播這首
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-13 18:56

「王委員，對不起」嗆小燈泡媽韓粉到案！派出所前鞠躬 影片

2020-01-14 10:36

聯合公祭》美軍現役將領現身 致敬黑鷹將士

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播