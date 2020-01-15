誹謗李婉鈺拍色情影片 判刑3個月

前新北市議員李婉鈺。（資料照）

2020-01-15 11:33:32

〔記者王定傳／新北報導〕2018年間，梅姓男子在臉書PO文誹謗前新北市議員李婉鈺：「之前就拍過自慰片，最近更加碼三段兩人真槍實幹的甲片，鐵定為了拉票，證明許多女人靠原始本錢搞政治」等語，李婉鈺因此提告，新北地院審理後依妨害名譽罪，判梅男3個月徒刑，可上訴。

檢警調查，年近6旬的梅男根本就不認識李婉鈺，2018年8月14日，他卻在自己的臉書上PO文出一段色情影片的截圖，指控截圖中的女子就是李婉鈺，還誹謗她說：「之前就拍過自慰片，最近更加碼三段兩人真槍實幹的甲片，鐵定為了拉票，證明許多女人靠原始本錢搞政治」，並於下方留言說：「三點全露」，最後甚至把文章分享到李婉鈺的臉書粉絲專頁。

李婉鈺得知後提出告訴，梅男仍斬釘截鐵地認定影片中的女子就是李婉鈺，並辯稱此事與公眾利益有關，李婉鈺又是公眾人物，大眾有權知悉，這是適當的評論。

法官則認為，影片中的女子並非李婉鈺，梅男未盡合理查證，亦未提出任何證據，只憑個人片面臆測，斬釘截鐵地斷定該女就是李婉鈺，足以使他人對李婉鈺問政能力及專業形象產生負面觀感，而損及李婉鈺的名譽，更何況，他使用的文字都是極度貶抑、羞辱李婉鈺的從政形象與性別，已脫離中肯、適當評論的範疇。

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