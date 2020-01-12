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高嘉瑜謝票︰希望扁多休息 演唱會等年後喉嚨好了再辦

立委當選人高嘉瑜謝票，開心與小朋友合照。（高嘉瑜提供）

立委當選人高嘉瑜謝票，開心與小朋友合照。（高嘉瑜提供）

2020-01-12 13:57:52

〔記者郭安家／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）準立委高嘉瑜今早於內湖737市場掃街謝票，對於前總統陳水扁因「一邊一國」行動黨立委選戰失利並宣布從此退出政壇，高嘉瑜覺得扁多年來為台灣民主的付出，真的也非常辛苦，高嘉瑜說「我希望阿扁總統能多多休息、保重身體。」她更感謝選民所給的機會，說每張選票都是期待與責任，將透過加倍的努力回饋選民。

至於演唱會何時舉辦？高嘉瑜說，目前喉嚨依舊沙啞，希望在年後經過適當休息，再邀請大家一同參加。

被問到是否參選台北市長？高嘉瑜說，目前要務在於承擔立委責任，並且實踐政見，還酸如果每個人都像韓國瑜，那走在政治這條路上很快就會崩盤。

對於國民黨敗選，高嘉瑜表示，國民黨亟待改革，應與台灣站在一起，好好整頓路線，讓民眾能夠接受；國民黨要想如何培養新生代年輕人接班，因為這次選舉，國民黨很多資深老將持續當選，對國民黨新陳代謝跟年輕人其實是很大的影響，也希望國民黨多給年輕人機會，反觀民進黨推出很多優秀的年輕人，甚至是過去從來沒擔任過民代的年輕人都有機會選上，證明民進黨比較願給年輕人機會、栽培年輕人。

高嘉瑜指出，台中市第二選區台灣基進黨準立委陳柏惟當選，地方派系這次也面臨很大挑戰，甚至落選，代表台灣民主越來越成熟，長期依靠地方勢力跟派系，在現在這時代已經被人民淘汰；北市第三選區（中山、北松山）吳怡農，大家都覺得表現非常好，可圈可點，有這樣的成績也很不簡單，未來也有無限可能。

立委當選人高嘉瑜謝票，開心與支持者合照。（高嘉瑜提供）

立委當選人高嘉瑜謝票，開心與支持者合照。（高嘉瑜提供）

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