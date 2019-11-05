台企銀總經理被控偷吃女秘書 和解獲不起訴處分

台灣中小企業銀行總經理施建安，被其張姓女秘書的丈夫指控，涉嫌與張女在車內通姦。（資料照）

2019-11-05 17:53:59

首次上稿16:46

更新時間17:53（新增施建安請辭獲准）

〔記者錢利忠、陳梅英／台北報導〕台灣中小企業銀行總經理施建安，被其張姓女秘書的丈夫指控，涉嫌與張女在車內通姦，張夫拿出放在妻子車內的錄音筆，指控2人在張女車內親密對話，包括張女說：「我們偷吃要會擦嘴」等語；台北地檢署調查期間，張女與丈夫和解及協議離婚，施建安則替張女賠了100萬元，2人因此獲撤告，檢方將2人不起訴。

台企銀︰施建安已口頭請辭獲准

台企銀傍晚表示，銀行於第一時間即進行瞭解，當事人表示報導與事實差異甚大；惟考量為免影響台灣企銀業務正常運作與發展，施建安總經理已於今日下午常務董事會上口頭請辭獲准。

針對被控介入女秘書婚姻一事，雖然屬於私德問題，但由於施建安是上市官股行庫總經理，且多次登上財經新聞等版面，他與女秘書之間被控妨害家庭的官司，是否可能連帶影響到公司治理？由於此案恐與公共利益有關，今早蘇貞昌出席梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程動土典禮時，即被問到施建安被控通姦一案的問題，蘇貞昌指不知道此事，由相關部會去處理。

今年65歲的施建安從彰銀基層行員做起，有「彰銀四公子」封號，他自1994年開始嶄露頭角，當時他被彰銀外派至美國紐約分行擔任交易室主管，一待就是4年，具有豐富國際經驗的施建安，還曾是本國銀行第1位派駐中國的主管；去年3月，他才由彰銀轉戰台企銀擔任總經理，至於張姓女秘書則自施於彰銀時期就一路跟隨他至今。

檢方調查，質疑妻子出軌的張女丈夫在張女車內安裝錄音筆，去年8月間，他聽錄音筆內容時，聽到疑似張女與施建安在車內的曖昧對話，包括女方說：「嗯、嗯、走開啦！不要硬來啦！」男方回說：「不會給你硬來啦！如果硬來早就給你硬來、抱緊一點」，以及女方說：「偷吃要會擦嘴」等語；2人還在車內提到生日日期，檢方查出恰巧與2人的生日相符。

檢方為釐清張夫提告內容，傳喚施建安與張女到庭；據悉，2人均沒有承認自己是錄音檔案中的男、女主角，由於檢方偵辦期間，張女與丈夫達成和解及協議離婚，2人已獲張夫撤告，檢方因此將2人不起訴。

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