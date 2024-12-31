台南公告土地現值 明年平均調幅增6.07％

2024/12/31 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕南市明年公告土地現值平均調幅增加六．○七％，新光三越中山店及新天地店分別蟬聯地王和地后。調整結果，將於明年一月一日公告。

新光三越中山店蟬聯地王

地政局表示，「地王」新光三越中山店公告土地現值為每平方公尺卅四萬九千元（每坪約為一一五萬元）；「地后」西門路一段的新光三越新天地店，公告土地現值為每平方公尺卅四萬四千元（每坪約為一一四萬元）。

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地政局長陳淑美說，一般正常交易價格占公告現值比九十一％，這次公告土地現值漲幅較大的地區分別為善化區（廿二．八六％、七股區（十三．○四％）、安定區（十一．五○％）、新市區（七．八九％）及麻豆區（七．八六％）。

調幅與去年相較趨近持平的地區為南化區（○．一九％）、龍崎區（○．四○％）、楠西區（○．四五％）及後壁區（○．七七％）。調幅較高者主要為市地重劃或區段徵收、或重大建設所在地區，因市價漲幅較高故有較大調幅，充分反應市場動態及兼顧賦稅公平。

市府說，南市近年來各項重大建設及土地開發區陸續完工，如南科特定區區段徵收案、沙崙智慧綠能科學城等。產業面如台積電三期擴建、新市產業園區招商進駐等，整體都市發展前景佳。

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