為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南公告土地現值 明年平均調幅增6.07％

    2024/12/31 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕南市明年公告土地現值平均調幅增加六．○七％，新光三越中山店及新天地店分別蟬聯地王和地后。調整結果，將於明年一月一日公告。

    新光三越中山店蟬聯地王

    地政局表示，「地王」新光三越中山店公告土地現值為每平方公尺卅四萬九千元（每坪約為一一五萬元）；「地后」西門路一段的新光三越新天地店，公告土地現值為每平方公尺卅四萬四千元（每坪約為一一四萬元）。

    地政局長陳淑美說，一般正常交易價格占公告現值比九十一％，這次公告土地現值漲幅較大的地區分別為善化區（廿二．八六％、七股區（十三．○四％）、安定區（十一．五○％）、新市區（七．八九％）及麻豆區（七．八六％）。

    調幅與去年相較趨近持平的地區為南化區（○．一九％）、龍崎區（○．四○％）、楠西區（○．四五％）及後壁區（○．七七％）。調幅較高者主要為市地重劃或區段徵收、或重大建設所在地區，因市價漲幅較高故有較大調幅，充分反應市場動態及兼顧賦稅公平。

    市府說，南市近年來各項重大建設及土地開發區陸續完工，如南科特定區區段徵收案、沙崙智慧綠能科學城等。產業面如台積電三期擴建、新市產業園區招商進駐等，整體都市發展前景佳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播