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    「漫步台南」 日媒專文報導台灣文化之都

    台南市長黃偉哲接受《日經亞洲》的專訪，強調豐富歷史造就台南「文化首都」的美名。（市府提供）

    台南市長黃偉哲接受《日經亞洲》的專訪，強調豐富歷史造就台南「文化首都」的美名。（市府提供）

    2024/12/19 05:30

    《日經亞洲》書寫古都歷史文化、產業發展 推介古蹟景點、必吃美食

    〔記者蔡文居／台南報導〕《日經亞洲》（Nikkei Asia）日前以「臺南400」為主題，緊扣城市文化、歷史、產業發展，結合台南古蹟景點與美食推介，並以總統賴清德五二○就職後在台南舉辦國宴為導言，刊出「漫步台南—台灣的文化之都」（Footloose in Tainan, cultural capital of Taiwan）專題。

    英文報導 以「臺南400」為主題

    該專文報導以一六二四年台南與台灣一起面向國際為起點，書寫台南在歷經不同政權的影響後，人民是如何銘記歷史，進而推動台灣民主化進程並促進多元族群認同。

    黃偉哲︰古今、新舊融合的城市

    市長黃偉哲受訪時表示，台南正是一座兼具古今、融合新舊的城市，至今仍保有各時期的歷史遺跡，舊城區與老巷弄亦呈現獨特的古都風貌，正是這座城市豐富的歷史造就它「文化首都」的美名。此外，科技也形塑台南的城市特色，隨著台積電等大廠進駐，台南也成為半導體等高科技產業的領頭羊。

    詳述保存數百年傳統與美食文化

    報導稱台南為台灣文化的搖籃，詳盡描述台南數百年來保存的城市記憶，以歷史保存、產業發展為經，以宗教信仰、飲食文化等常民生活痕跡為緯，推廣台南綿延已久的傳統，並呈現最道地的美食文化，除了知名的牛肉湯、小卷米粉等鮮美料理，還有許多適合國際遊客探訪的特色店家。

    台南市府指出，《日本經濟新聞》是亞洲最大獨立財經媒體，《日經亞洲》（Nikkei Asia）為日經旗下英文出版物，曾獲許多新聞大獎肯定，積極報導台灣的科技、政治、國防動態。此篇專文深入台南各方面發展，並介紹特色必遊景點、必吃美食，歡迎海內外遊客親自體驗古都風華，不論是臺南四○○或未來，都留下美好的回憶。

    《日經亞洲》刊出「漫步台南—台灣的文化之都」的專文報導。（市府提供）

    《日經亞洲》刊出「漫步台南—台灣的文化之都」的專文報導。（市府提供）

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