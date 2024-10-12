新化果菜市場冷藏庫 明年春節前啟用

新化果菜市場冷鏈倉庫內設37間冷藏庫及1處冷凍庫。（記者吳俊鋒攝）

2024/10/12 05:30

斥資1.53億建置 320坪冷鏈倉庫 內設37間冷藏庫及1處冷凍庫

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為協助攤商果菜的保鮮再升級，並調節農產品產銷，台南市投入一．五三億元，為「全國最美」的新化果菜市場建置大型冷藏庫，已完工、正進行驗收，預計明年農曆春節交易旺季前啟用。

已取得使用執照 正進行驗收中

台南市長黃偉哲昨視察新化市場大型冷藏庫，施工期間遇到缺工、原物料上漲，所需經費提高，能夠完成著實不易，目前已取得使用執照，黃偉哲直誇「最美麗的果菜市場有最實用的冷鏈倉庫」。

黃偉哲說，新化市場新建大型冷藏庫不僅服務攤商，也讓消費者有更新鮮的蔬果，尤其延長蔬果保存期的功能，在風災之後，可釋出根莖類蔬菜，協助市場平抑物價。

黃偉哲確認人員被反鎖在冷藏庫內的防護機制，也要求短階梯應加裝扶手，避免工作人員摔倒。

延長保存期 風災後可釋出平抑物價

這座大型冷藏庫在果菜市場西南側，為鋼筋混凝土結構體，採銀級綠標章的工程設計，有節能效益，使用的材料控溫性良好，且抗菌、耐燃。

三百廿坪的大型冷藏庫，內部有卅七間冷藏庫與一處冷凍庫，都有獨立的溫控與電表，可確保農產品新鮮度，市場攤商可直接取貨或配送，減少往返他地的運輸車程，保障蔬果品質，也大幅提升交易效益，未來將由台南農產運銷公司經營。

工務局局長陳世仁表示，農產品運銷冷鏈的需求孔急，市府向中央爭取補助，並配合上億元自籌款，興建這座大型冷藏庫，啟用後，每年蔬果調節量可冷藏存放超過兩千公噸。

出租率已超過5成3 持續招商

陳世仁指出，冷藏庫安全、環保又實用，目前二樓僅機電、消防設備，考量未來選果、包材等作業線可能進駐，已先設計無障礙空間。

台南農產運銷公司總經理楊弘義說，每間冷藏庫的規格以七至八坪居多，也有近兩倍大的，滿足攤商的使用需求；雖然該工程仍在驗收階段，但出租率已逾五成三，持續招商中。

新化果菜市場冷鏈倉庫正進行驗收，預計明年春節交易旺季前啟用。（記者吳俊鋒攝）

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