非法傾倒廢棄物 台南科技執法查獲5案

南市環保局與警方合作，進行不定時、不定點的攔檢稽查，遏止非法廢棄物傾倒行為。（環保局提供）

2024/08/15 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕為了有效遏止非法廢棄物傾倒行為，台南市環保局與警方合作，進行不定時、不定點的攔檢稽查，同時跨局處小組也提高出動頻率。在過去兩個月中，通過科技執法破獲五起非法棄置案，查獲廢棄物總重約八十噸，裁罰金額約三百萬元，均依法移送地檢署偵辦。

環保局統計，南市非法棄置跨局處小組二○二二年十月成立迄今，查獲二九四件違規案件。近兩個月來提高執行頻率，並擴大科技執法來查緝非法棄置案，在安南、南區、永康、關廟等地共查獲五起，主要為營建混合物及廢塑膠混合物棄置案，稽查人員利用監視器影像分析，以車追人，並搭配空拍機執行非法棄置案件巡查。

其中，關廟區下湖一街為國土衛星變異點發現後，市府非法棄置跨局處小組前往稽查時查獲發現，現場堆置大量廢塑膠混合物，經查為未領有許可的場址，全案依違反廢清法移送地檢署偵辦。

環保局局長許仁澤表示，非法棄置跨局處小組加強橫向聯繫，並針對高風險事業工廠周邊進行巡查，也使用車輛辨識系統搭配GPS系統，同時以UAV巡拍、路口監視器搭配熱區、清查國土衛星影像變異點及環警聯手執行道路攔查等進行科技執法，大幅提升稽查量能。

許仁澤表示，接獲疑似棄置廢棄物案件，均立即派員強往稽查，並以專案方式處理，如行為人明確，將簡化行政流程，儘速懲處開罰。行為人或地主如不繳納罰鍰或未進行改善，也會在最快時間內移送強制執行，加強嚇阻力道。

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