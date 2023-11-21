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台南大觀音亭興濟宮 獲「宮廟博物館」認證

台南大觀音亭暨祀典興濟宮獲頒「宮廟博物館」認證。（記者王姝琇攝）

台南大觀音亭暨祀典興濟宮獲頒「宮廟博物館」認證。（記者王姝琇攝）

2023/11/21 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕大觀音亭暨祀典興濟宮（簡稱大觀音亭興濟宮）昨日獲頒「宮廟博物館」認證，廟方推出工藝文物導覽地圖，同步舉辦錫藝展，知名錫工藝師楊蕙如更將其所打造的「風調雨順、國泰民安」錫器對聯贈予廟方收藏。

台南市二○二○年起推動宮廟博物館計畫，繼台灣首廟天壇、南鯤鯓代天府及三寮灣東隆宮後，大觀音亭興濟宮成為第四間獲認證宮廟，廟內保存大師蔡草如與天山畫室窯燒技術而成的彩繪磁磚《池畔雙鶴》，全幅超過一千塊磁磚組成，極為壯觀；還有彩繪大師丁清石繪製《韋馱、伽藍尊者》，及大師葉進祿的《蒼龍教子》水牆等，傳統工藝作品豐富。

市長黃偉哲表示，大觀音亭興濟宮長期致力發展宮廟文化，不僅積極舉辦文化講座和交流活動，更出版諸多與廟宇文化有關書籍，來介紹涵蓋寺廟建築特色到所藏工藝文物等，廟方認真用心，是宮廟博物館的最佳代表。

文資處說明，「宮廟博物館計畫」將在明年度開放申請，凡台南市廟宇都可提出申請，入選廟宇有機會參與培力輔導課程，除了知名傳統工藝創作者和常見宮廟工藝題材導覽，更安排實務操作課程，提供學員認識不同材質工藝品的特性與清潔維護方式，並輔導廟方開展更多元的廟宇文化推廣途徑。

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