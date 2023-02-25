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    避用建城 全民詮釋迎「台南四○○」

    「台南四○○」專案辦公室昨日揭牌成立，專責行政統籌、資源整合及協助各局處推展相關計畫與活動。（記者洪瑞琴攝）

    「台南四○○」專案辦公室昨日揭牌成立，專責行政統籌、資源整合及協助各局處推展相關計畫與活動。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/25 05:30

    明年台灣燈會開啟活動序幕 文化大展將以南美館為主館

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南將在明年迎來「台南四○○」系列紀念活動，市長黃偉哲昨主持專案辦公室揭牌，說明主題定調原因，避免拘泥在名詞爭議，而目前初步規劃內容「台南一起，世界交陪」。

    文化局強調，一六二四年，荷蘭東印度公司在安平建立了熱蘭遮城，從此開啟台南與世界的密切交流，也是台灣踏上世界版圖的重要時刻，「台南四○○」思考的不只是大型展覽、大型活動，更是一場城市永續發展行動的實體成果展現，希望引動公共政策，規劃未來性與前瞻性的文化治理模式。

    專案辦公室揭牌 訂定民間參與申請辦法

    黃偉哲說，以最沒有爭議性的「台南四○○」，避免建城或年數的狹隘解讀，因為有人認為民間的活動是更早，或是四○○年只是官方鄭成功或荷蘭來台南，希望以「台南四○○」求得最大公約數，這也是成立籌備專案辦公室目的，「不是由我來給答案 」，希望大家共同參與詮釋「台南四○○」。台南四○○專案辦公室成立後的第一項任務就是要訂定「台南四○○」民間響應參與申請辦法，廣邀公民一起參與城市永續發展。

    有神獸動物園、府城百百旗迎媽祖等活動

    明年「台南○○」活動以珍視傳統、開創當代、展望未來為三大核心價值。初步規劃腹案，包括文化大展將以南美館為主館場，山上花園水道博物館、總爺藝文中心等為分展館；擁有「眾神之都」美名的台南，「穿越四○○神獸動物園」展演計畫將以劇團遊行有趣形式，介紹台南傳統文化中的吉祥動物。

    明年又正逢台南香科年，規劃「府城百百旗迎媽祖」，將邀請府城境內宮廟、台南特色陣頭參與遶境遊行，展現民間信仰持續且強大的生命力。「台南四○○X軸線」光環境計畫，則將透過光環境的鋪陳與視覺的指引，民眾可踏朔台南歷史古蹟、特色街區及商圈。

    文化局代理局長陳修程表示，明年台灣燈會在台南，開啟「台南四○○」序幕，中央挹注經費五億元之外，文化部補助相關歷史場域或古蹟修復約有七億元，而市預算籌編在各局處配合活動則有二．五億元，將在今年與明年進行。

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