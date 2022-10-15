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    鵝香嘉年華 23日來下營吃鵝肉

    鵝香下營商圈嘉年華廿三日登場，將展售下營特色商品。（記者楊金城攝）

    鵝香下營商圈嘉年華廿三日登場，將展售下營特色商品。（記者楊金城攝）

    2022/10/15 05:30

    〔記者楊金城／下營報導〕「二○二二鵝香下營商圈嘉年華」廿三日首度在下營上帝廟前封街舉辦，超過二百家特色攤位，市長黃偉哲昨為活動宣傳，邀請民眾前來吃鵝肉、抽好禮，下營區農會加碼農會產品全部打八折。

    下營區農會產品全部打八折

    下營區長李宗翰說，下營有「四寶」白鵝、桑椹、黑豆及文旦，台十九甲線兩旁更是鵝肉店家林立，成為知名的鵝肉公路，舉辦鵝香嘉年華希望推銷下營農產品、振興商圈商機，民眾來趟下營輕旅行包準滿意。

    包括黃偉哲、農業局長李建裕、經發局長陳凱凌、下營商圈、下營夜市為鵝香嘉年華宣傳，端出燻茶鵝、鵝香拉麵料理和黑豆茶、桑椹汁、鵝肉鬆等特色商品。

    黃偉哲表示，鵝香嘉年華集結各種農產品、商品、文創產品，現場還有捐發票兌換鵝香券，消費還可以抽獎，可說是民眾的小確幸，期待為下營打響知名度。

    李建裕說，鵝香下營商圈嘉年華將集結超過二百個特色攤位，消費還可以參加好禮摸彩，區公所也邀請特色樂團、變臉表演、街頭魔術及鄉村農場秀，十分精彩；黃偉哲立即加碼頭獎送機車一輛。

    鵝香嘉年華今天先推出下營人文采風微旅行，帶民眾走訪弘昌碾米廠、白鵝生態農場、一畝田香草莊園、惠生泉有機菇場及下營農會，體驗下營休閒農業、食農教育體驗。

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