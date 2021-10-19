克服疫情阻礙 成大新電動賽車誕生

成大方程式賽車隊克服疫情的阻礙，完成最新一代賽車。（記者劉婉君攝）

2021/10/19 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）日本站賽事，連續2年取消，但國立成功大學方程式賽車隊仍克服疫情阻礙，打造全新1代的電動賽車，只要3秒，時速就能從0加速到100公里，希望明年全球疫情緩和，可以出國比賽，為國爭光。

國際學生方程式賽車大賽是國際最大的學生工程競賽，藉由設計打造方程式賽車的過程，強化學生的實務能力。成大方程式賽車隊自2018年成立以來，每年均以此為目標，完成1輛新賽車，今年已是第3代，歷時1年完成，成本約200萬元。

從0加速到100公里 只要3秒

總工程師黃晨瑋表示，除車體重量從第1代的340公斤大幅降至260公斤，也從單馬達進化到符合電動車趨勢的雙馬達，加入空力套件如前翼、尾翼、底版等設計，過彎速度比以往快了近2秒。電力組長曾志仲說，受到全球疫情影響，電子材料、IC缺料，今年製作賽車花費的時間比往年多了1.5倍以上。

盼明年赴日參加方程式賽車

隊長吳佳芬連續3年參與賽車製作，她說，開自己做的車，感覺很帥。商業組長陳諭嫻和組員蘇懌帆則是去年才加入，對連續2年無法出國比賽，雖然有點遺憾，但在車隊學習，一起製作想做的車，很有成就感，也會將經驗傳承給學弟妹，也希望每年做出來的賽車都可以超越前1年，接下來也會繼續優化賽車，期盼明年可以到日本參賽。

成大校長蘇慧貞在新車發表會上表示，賽車隊同學在疫情下努力完成電動賽車，以身體力行呈現所有價值，因此為電動賽車取小名「honor」，代表成大人的榮耀。

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