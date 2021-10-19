將軍吼音樂節 23、24日交管

2021/10/19 05:30

〔記者王涵平／新營報導〕台南將軍吼音樂節23、24日在將軍漁港舉行，南市觀旅局表示，第一天交管中午12時開始、第二天上午10時開始，籲請注意交通資訊與各項管制措施。

觀光旅遊局指出，2天總計7000個名額已額滿，活動當天下午3時開放入場，出示報名成功的QR Code票券畫面，由工作人員掃描入場，並掃描1922簡訊QR Code才可入場。

7000名額額滿 不開放現場報名

因應防疫，將軍吼音樂節活動全程實施管控，包括入場實名制、不開放現場報名、全程配戴口罩、量測體溫、禁止於場內飲食等防疫措施，如有不適或體溫超過37.5度者勿參加。

觀旅局表示，活動兩日禁止人車進入將軍漁港南、北堤；主舞台前方觀景平台，非經許可也禁止進入；因應焰火施放拍攝，部分船舶有移泊需要，將預留指定休息碼頭供移泊船舶停泊。

23日中午12時至晚上9時、24日上午10時至晚間9時30分，將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制。更多活動及交通資訊可至「2021臺南夏日音樂節」官網、臉書專頁或撥打06-6353226洽詢。

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