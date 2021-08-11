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    台南泳池、親子館、長照據點 有條件開放

    全市7所社大、38所樂齡中心、8座公立及所有私立游泳池，昨起有條件開放。（記者劉婉君攝）

    全市7所社大、38所樂齡中心、8座公立及所有私立游泳池，昨起有條件開放。（記者劉婉君攝）

    2021/08/11 05:30

    〔記者王姝琇、劉婉君／台南報導〕國內武漢肺炎疫情逐漸趨緩，南市府昨宣布即日起有條件開放社區長照據點及親子悠遊館（兒童館）。市長黃偉哲表示，親子館將採預約制，進出社區長照據點則須接種第1劑疫苗滿14天；期望民眾能充分使用場館，也能落實防疫措施。

    社會局指出，依社區關懷據點防疫管理指引，相關單位須完成社區式防疫管理查檢表並報核，才能有條件開放，採事先預約登記；另服務人員及對象須完成第1劑疫苗接種滿14天，或提供3日內快篩陰性證明，且不得於場域內飲食，並暫停不必要的群聚活動，例如卡拉OK，避免肢體接觸及共用器材，室內保持社交距離、全程戴口罩等。

    10親子館開放 須預約

    此外，親子悠遊館入館須採預約制，且停辦各項活動，工作人員未施打或施打疫苗未滿14日者，須提供3日內快篩陰性證明，完成查檢表並報社會局備查，市府將採不定期稽查。社會局表示，台南親子悠遊館共12處，東區及麻豆親子館因位於學校內目前不開館，其餘10處每日分為4梯次供民眾預約，也提醒家長注意相關防疫指引及規範。

    泳池淋浴間仍未開放

    另，台南市政府宣布，昨起全市7所社大、38所樂齡中心、8座公立及所有私立游泳池，在符合防疫規範下，有條件開放使用及復課。包括私立游泳池和歸仁、下營、新化、新營、永康休閒育樂中心、永華運動中心、麻豆國中及崇明國中等8座公立游泳池，其中新營游泳池和麻豆國中游泳池明（12）日才開放；其餘學校游泳池僅供選手訓練使用，不對外開放。兼顧防疫與使用需求下，兒童戲水池區、冷熱水池區、SPA區、烤箱、蒸氣室、淋浴間仍未開放。

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