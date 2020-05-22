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台南》捷運系統擬推高架自駕 採虛擬軌道

台南捷運系統市府原先屬意採用高架單軌系統。（記者蔡文居翻攝）

台南捷運系統市府原先屬意採用高架單軌系統。（記者蔡文居翻攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕交通局昨在市議會進行業務工作報告，交通局長王銘德表示，對於目前規劃中的台南先進運輸系統（捷運）優先路網，採用高架單軌系統的國家並不多，最新發展的技術高架自駕系統將納入評估，市府最近將定案呈報中央。

市府原屬意台南捷運採用高架單軌系統，現今再將高架自駕系統納入評估，若獲中央通過核定，台南將成為全國第一條「高架自駕」的捷運系統。

不需舖設鋼軌、機電設備

王銘德說，高架自駕系統屬於新技術，採用虛擬軌道。此案一樣維持高架、多節運輸，路寬與單軌也差不多，但採最新技術的自駕模式，其優點是不用舖設鋼軌，因此不需採用傳統的機電設備。他解釋，此方式成本低廉、工期短，又能發展在地的自駕產業。他表示，自駕系統是屬於全新的都會運輸模式，目前在中國四川及澳洲等地也有採用。

市府原屬意高架單軌系統

市議員李啟維、許又仁、郭鴻儀等人對捷運建設提出質詢。王銘德首度提到台南捷運將納入高架自駕系統評估。王銘德會後指出，高架單軌系統在交通部審查時，認為具獨特性，但擁有技術的廠商不多，而且採用的國家也比較少，擔心選擇性及未來後續的維修受限。

而交通部則希望扶持在地產業，屬意採輕軌捷運。最後，交通局提交藍線的可行性評估審查，採高架單軌和輕軌兩案並陳，並在綜合規劃時再評估決定採何種型式。

台南市先進運輸系統包括藍線一期、綠線、藍線延伸線及紅線，總工程經費七八○．四億元。其中，藍線一期進度最快，已完成可行性評估，目前正進行綜合規劃，預計二○二二年獲行政院核定進入設計階段。

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