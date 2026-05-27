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    首頁 > 臺南市

    熱爆！台南玉井4天最高日均溫達39.5度

    2026/05/27 17:38 記者吳俊鋒／台南報導
    台南玉井4天以來，單日最高溫平均39.5度，居民直說「熱到爆」。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井4天以來，單日最高溫平均39.5度，居民直說「熱到爆」。（記者吳俊鋒攝）

    受到太平洋高壓的影響，位於淺山地區的台南玉井，連續4天的氣溫都飆破39度，真的熱到爆。

    根據氣象觀測資料，玉井從週日迄今，4天的最高溫平均達39.5度，烈日當空，稍有不慎，容易曬到中暑，而附近的南化北寮也是大太陽，居民直說「像在烤番薯」，熱到無處躲藏。

    玉井有「芒果故鄉」之稱，逐漸進入產季，雖然是平常日，採買遊客開始湧現，但當地下午近2點時，測得了39.8度，為今年以來最高溫，民眾揮汗如雨，陸續前往老街商圈吃冰、消暑，知名店家門庭若市。

    玉井區農會的「熱情小子」冰館已全面營業，並推出深受喜愛的鮮果芒果冰，遊客蜂擁而至，生意提前進入旺季；而推廣部也開始籌備，預計6月中、下旬「愛文」量產時，啟動收購、運銷作業，協助穩定市場價格。

    玉井老街人氣店家「有間冰舖」也早就推出鮮果芒果冰，之前會搭配「金煌」，但業者簡瑞男提到，在饕客強力指定下，目前都全面使用愛文，雖然頂級品進價最貴每斤近百元，仍不惜成本；由於已建立口碑，遊客慕名造訪，與過去同期相較，生意增加2成以上。

    天氣熱到爆，玉井老街商圈遊客湧至，超大碗芒果冰，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    天氣熱到爆，玉井老街商圈遊客湧至，超大碗芒果冰，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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