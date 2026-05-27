為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺南市

    5大月老魅力攻進紐約！ 台南「全糖式浪漫」圈粉國際

    2026/05/27 16:22 記者洪瑞琴／台南報導
    當地僑民排隊索取魚頭君文宣品及旅遊資訊。（圖由南市觀旅局提供）

    當地僑民排隊索取魚頭君文宣品及旅遊資訊。（圖由南市觀旅局提供）

    為拓展國際觀光市場，台南市府日前派團赴美參加Passport to Taiwan台灣巡禮文化藝術節年度盛會，於紐約聯合廣場設攤推廣台南觀光。今年活動集結近70個特色攤位，現場湧入大批「哈台族」，氣氛熱烈。台南則以浪漫結緣的「月老祈福」為主題，成功吸引國際目光，在美國街頭展現府城獨特的宗教文化魅力。

    台南素有「眾神之都」美譽，月老信仰近年深受海內外旅客喜愛。此次展攤結合台南5座知名月老廟宇各有特色，發送限量結緣小物。其中，祀典大天后宮「緣粉月老」主掌姻緣；祀典武廟「拐杖月老」據說可斬斷爛桃花；大觀音亭暨祀典興濟宮「闊嘴月老」擅長牽線說媒；重慶寺「醋矸月老」則象徵感情修復；而台南土城正統鹿耳門聖母廟月下老人傳出促成近6萬對海內外佳偶，香火鼎盛、相當靈驗。

    觀旅局長林國華表示，推薦遊客可搭乘台灣好行98府城台江線，沿線參拜5大月老廟宇，不僅能祈求姻緣順利、幸福美滿，也能順遊台南熱門景點、品嘗米其林推薦美食，在「全糖市」留下甜蜜旅遊回憶。

    活動當天，包括駐紐約台北經濟文化辦事處處長李自強、交通部觀光署紐約辦事處主任莊靜真、紐約市議員Susan Zhuang、紐約市議員黃友興，以及紐約州眾議員鄭永佳等美東地區重要代表也到場，共同宣傳台灣及台南觀光魅力。

    台南市長黃偉哲表示，市府自2023年起持續參與Passport to Taiwan活動，希望藉由在全球經貿重鎮紐約曝光，提升台南國際能見度，吸引更多海外旅客走訪府城。

    台南月老結緣小物。（圖由南市觀旅局提供）

    台南月老結緣小物。（圖由南市觀旅局提供）

    國際旅客體驗趣味博杯。（圖由南市觀旅局提供）

    國際旅客體驗趣味博杯。（圖由南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播