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    首頁 > 臺南市

    長榮路恐封閉326天 鐵路地下化後續排水、交通引關注

    2026/05/27 15:05 記者洪瑞琴／台南報導
    台南鐵路地下化後續的綠園道規劃，南市議員陳怡珍質詢交通與排水問題。（南市議員陳怡珍服務處提供）

    台南鐵路地下化後續的綠園道規劃，南市議員陳怡珍質詢交通與排水問題。（南市議員陳怡珍服務處提供）

    針對台南鐵路地下化後續地面綠美化、排水系統與交通配套規劃，南市議員陳怡珍今（27）日市政質詢指出，鐵路地下化後續綠園道相關工程涉及排水、交通等層面，長榮路鋼便橋預計年底拆除封閉近1年，市府應更細緻規劃並強化與地方溝通，避免施工與完工過渡期間衝擊居民生活。

    水利局長邱忠川表示，市府正把握鐵路地下化契機推動整體排水改善與下水道分洪計畫，目前已向中央爭取11.6億元經費，投入相關排水設施建置，整體規劃北側將銜接柴頭港溪，南側則導入竹溪系統，並於施工期間設置臨時抽水站等應變設備，以因應短時強降雨，降低周邊積淹水風險。

    陳怡珍指出，長榮路鋼便橋預計拆除並恢復平面道路，但自今年底起將全線封閉施工，影響通勤與周邊學校交通甚鉅，市府應提出完整交通維持計畫，包括替代道路規劃、公車與接駁調整、車流分流及尖峰時段疏導措施，確保施工期間交通衝擊降至最低。

    她指出，地方對綠園道規劃有高度期待，同時也存在不少疑慮，尤其聖功女中關心學生通行安全，建議人行空間設計應更周全，避免形成視線死角或潛在安全風險。她強調，綠園道不只是景觀工程，更是日常通學與生活動線。

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