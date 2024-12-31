交通工程改善有感 台南北區北忠路與富北街口受傷車禍陡降95％

過去台南市北區北忠街與富北街口僅是閃燈號誌，車禍事故頻傳。（圖：警方提供）

2024/12/31 15:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區北忠街與富北街口早先是閃黃閃紅燈的警示號誌路口，是北區易肇事路口之一；連通安南區的觀海橋也是車禍熱區。南市警五分局統計發現這兩地車禍案，今年與去年相較都有明顯下降，交通組分析最大原因可能與交通工程改善有關。

南市警五分局表示，從今年1月至12月底止，北忠路與富北街口發生的受傷交通事故，由去年同期20件降為1件，大幅下降95%；另，觀海橋從今年3月起至12月底止，受傷交通事故21件，也較去年同期的28件減少7件，下降25%。今年北區整體交通事故則較去年同期減少435件，下降6.26%，研判可能與交通工程改善有關。

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警五分局表示，以北忠街、富北街口為例，員警從車禍事故分析及轄區派出所建議，發現該路口雖為雙向單線道、路型單純，但是因位置鄰近台南火車站及台南公園周邊，機車族較多，且用路人路口停讓觀念不佳，導致常有機車碰撞事故發生，分局向相關單位提出數據與建議，在2023年底增設三色號誌桿，有效降低受傷事故。

在觀海橋部分，也常有民眾反映路口複雜，常有不小心違規甚至車禍事故發生，市府交通局從今年3月陸續變更橋上及橋下往市區方向的車道配置、增設路口導引線，藉由交通工程減少車禍事故發生。

南市警五分局長洪宏榮認為，改善交通包括從工程、執法與教育3面向著手，其中應首重交通工程設計、改善，降低民眾違規或發生事故的機率。經統計，今年警五分局已提報419件道路工程改善，較去年全年度的141件增加278件，感謝市府團隊努力，分局提報之工程改善多已列入案件辦理中，也請市民朋友若發現生活周遭道路工程有缺失或建議（包含交通標誌、標線與號誌等），可反映給分局交通組、市府相關單位提報或是會勘改善，一起打造更優質的用路環境。

台南市北區北忠街與富北街口在去年底改設三色號誌燈，今年路口受傷車禍事故大幅減少。（圖：警方提供）

連通台南北區與安南區的觀海橋，因路口車道複雜，常傳車禍。（圖：民眾提供）

台南市府交通局於今年3月在觀海橋變更車道配置、增設路口導引線，減少車禍事故發生。（圖：警方提供）

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