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    國民外交協會台南市會長交接 立陶宛訪問團來祝賀

    中華民國國民外交協會台南市會長交接，右為新任會長張富全醫師，左為卸任會長蘇鵬鑑。。（記者王俊忠攝）

    中華民國國民外交協會台南市會長交接，右為新任會長張富全醫師，左為卸任會長蘇鵬鑑。。（記者王俊忠攝）

    2024/12/31 12:10

    〔記者王俊忠／台南報導〕創會47週年的中華民國國民外交協會（PTPI）台南市會，於30日晚間在台南晶英酒店擧辦2024年、2025年會長交接典禮，由張富全醫師接任2025年度會長。張富全表示，新的一年裡將採取更創新的理念、方式，積極推動台灣未來更寬廣的城市外交，以提升台灣在國際舞台的能見度。

    昨晚會長交接儀式，除了台南市長黃偉哲、外交部國際事務會（NGO）執行長陳剛毅、科長黃子揚、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中伉儷、副處長林文俊、外國駐台代表等，還有來自立陶宛首都維爾紐斯由天主教大主教HE Gintaras Linas、歐盟審計部官員Laima Andrikiene’率領的朝聖訪問團12名重量級外籍貴賓出席，展現熱絡盛況。

    卸任會長蘇鵬鑑與新任會長張富全先後呼應指，該會是由台南市許多關心國家社會、熱愛實質國民外交的仁人志士組成，目前該會人才濟濟、素質卓越，成員約170多人，是個優質國際志工社團。

    張富全表示，PTPI台南市會有專職秘書助理處理經常性行政業務、有自購供運籌帷幄的辦公會所、有主辦國際性大型活動（2次亞洲泛太平洋年會、1次世界大會）的經驗能力、有情誼永固的國際姊妹會（韓國蔚山巿、蒙古國烏蘭巴托市、亞美尼亞首都葉里溫市等），與頗多外國駐台代表處友人有良好互動關係，會務推展能力、績效扎實、穩健。

    誠如該會世界總會中心主軸標語「Peace Through Understanding 」（經由互相理解取得祥和），張富全認為未來會員二代、三代有參與PTPI活動的必要性，強化、傳承國民外交的志業。

    台南市府社會局長盧禹璁（左）頒發當選證書給中華民國國民外交協會台南市會新任會長張富全（右）。（記者王俊忠攝）

    台南市府社會局長盧禹璁（左）頒發當選證書給中華民國國民外交協會台南市會新任會長張富全（右）。（記者王俊忠攝）

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