為蒐證販毒？男冒名傳女友車震大腿照給她前夫 只吃1罪

陳姓男子為蒐證女友的前夫涉販毒，冒用其他臉書人士身分把女友的露大腿照傳給女友的前夫，陳男為此吃上偽造準私文書罪，台南地院判陳男三月徒刑，得易科罰金與緩刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/12/31 00:08

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子與A姓女子交往時，在台南市新市區某地「車震嘿咻」，陳男以車上行車紀錄器偷拍兩人性愛影像。其後，陳男擷取影像中A女左大腿照片，冒用其他臉書人士身分傳A女大腿照給A女前夫B男，佐證指A女另有其他男人，並要B男提供毒品，作為證據檢舉用。陳男此舉吃上官司。

陳男冒用其他臉書使用者身分傳訊息給B男，台南地院依偽造準私文書罪判他3月徒刑、緩刑2年需保護管束，且在判決確定1年內要接受4場法治教育課程。

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判決指出，2023年10月26日上午11點許，陳男駕車搭載A女到台南新市區永新路附近涵洞旁空地，他暗中用車上的行車紀錄器偷拍他與女方的兩人車震性愛影像。

之後，陳男為讓A女的前夫B男知悉A女另有男人在交往，陳男又想不要自己是A女男友的身分曝光，他冒用1名吳姓女子名義、從網路隨意找了1張不詳身分的女大頭照當作是吳女，向臉書申請註冊使用者帳號，接著從陳男與A女的車震影像擷取1張A女裸露左大腿的照片，透過臉書訊息（Messenger），利用吳女帳號把此露大腿照片傳送給B男。

陳男以吳女帳號告訴B男，這就是A女在外面另有男人的證據，要求B男提供他毒品。陳男說，他是為了要取得B男與A女兩人販毒的證據，才會冒用吳女身分把A女的露大腿照片傳給B男。

對於陳男被控未經他人同意、散布他人性影像罪，法官調查指，陳男擷取1張A女左大腿照片（未拍到私處）傳給B男，之後收回照片相關訊息，這照片難認定是性影像，且無擴大散布意圖，不構成此罪。

而陳男涉偷拍A女的性影像，也因A女在一審辯論終結前撤回告訴，法官只能諭知公訴不受理，讓陳男逃過此罪。

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