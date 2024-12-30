水情穩定助攻抽泥 曾文水庫清淤量歷年最高

曾文水庫今年整體水情相對穩定，清淤量創歷新高。（記者吳俊鋒攝）

2024/12/30 21:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕接近歲末，國內規模最大的曾文水庫，目前蓄水率仍是100%，由於汛期之後，整體水情穩定，有助於抽泥作業，水利署南區水資源分署全力推動下，今年度累計清淤量逾452萬立方米，創歷來新高。

來到跨年之際，根據南水分署觀測，曾文水庫今晚的水位標高達230.32公尺，目前仍維持滿水位，而烏山頭水庫蓄水率也將近9成，合計有效蓄水量逾5.81億立方米。

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曾文水庫今年最低蓄水量在5月21日，但仍有1.3億立方米以上，接著因上游持續降雨，水位逐漸攀升，水情更趨穩定，南水分署全力清淤。

南水分署統計，今年度曾文水庫累計清淤量452.4萬立方米，為歷來最高，穩定的水情，讓抽泥作業得以順利進行，持續擴大效益。

其實，除了清淤表現亮眼之外，今年的水利排砂，包含防淤隧道、永久河道放水道（PRO），還有溢洪道等多管齊下，累計260.7萬立方米，避免進入庫區沉積，減少蓄水容量。

尤其「凱米」颱風期間，曾文水庫的水力排砂量合計就達258.41萬立方米，有防淤隧道的187.7萬立方米、PRO的45.62萬立方米，以及溢洪道的25.09萬立方米等。

曾文水庫目前滿水位，抽泥船全力作業。（記者吳俊鋒攝）

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