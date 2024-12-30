座落台南永康蛋黃區 「宜居康橋」社宅預計省48億公帑

台南市「宜居康橋」社會住宅由市長黃偉哲（左2）等人開工動土，預計將提供445戶社宅。（記者劉婉君攝）

2024/12/30 12:26

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市「宜居康橋」社會住宅今（30）日上午開工動土，位於永康區的蛋黃區，預計將提供445戶，為目前台南市政府興辦社宅中，戶數最多的，預計2031年竣工。

宜居康橋社宅基地鄰近台南市立圖書館永康新總館，採容積獎勵方式，由和宜建設捐贈2棟社會住宅給市府，預計將為市庫節省下約48億元的興建費用。動土典禮今天由市長黃偉哲等人共同舉行。

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該社宅建築為地上20層及地下5層的大樓，規劃上包括有1房型及2房型，各房型皆有無障礙住宿單元，並與社會局合作設置「身心障礙者（肢體障礙）生活重建服務」據點。

黃偉哲表示，宜居康橋的基地是未來台南發展的重中之重，將社宅放在這麼好的地方，今天的動工，對台南市民來說，是年末的好消息，期許未來完工後，提供創業青年、打拚的家庭、年長者與弱勢族群，舒適且負擔得起的居住選擇。

都市發展局長徐中強指出，南市目前興建及規劃中的社宅，總戶數達1萬1170戶，其中，施工中的加上今天開工的宜居康橋，共有14處，施工中總戶數達6569戶。

台南市「宜居康橋」社會住宅位於永康區的蛋黃區，預計2031年完工。（記者劉婉君攝）

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