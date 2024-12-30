噪音車擾人今年已開罰146萬 南市聲音照相設置熱區曝光

南市已部署30套聲音照相設備，全年無休投入稽查，並搭配移動式設備，根據民眾陳情熱點設置。（圖由南市環保局提供）

2024/12/30 11:43

〔記者蔡文居／台南報導〕高噪音車輛經常劃破寧靜夜空，引發民怨。台南市環保局統計，今年1至11月，累計告發金額逾146萬元。環保局將持續加強取締，今年投入30套聲音照相設備，明年將再增設28套。

南市環保局表示，這些設備主要部署於噪音熱區及跑山路段，包括永康、安平、安南、中西、仁德、歸仁、關廟、新化、新營、玉井及白河等噪音熱區，建構完善的噪音管制網絡，讓違規車輛無所遁形。

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環保局執行寧靜專案統計今年1至11月，南市透過熱區路段架設聲音照相科技執法，共裁處551件，其中還有26輛是檢測後又換管上路再被抓，累計告發金額逾146萬元。自環境部去年7月提高夜間時段及特定噪音管制區罰鍰金額以來，已開出218張加倍裁處罰單，對夜間擾鄰問題具明顯遏制效果。

環保局長許仁澤表示，南市除完善聲音照相科技執法網絡，也配合環境部推動替換用排氣管認證制度，今年協助3464輛車完成認證，自明年起，改裝排氣管未完成認證的車輛一經查獲即依法處罰，從源頭杜絕噪音車。

目前，南市已部署30套聲音照相設備，全年無休投入稽查，並搭配移動式設備，根據民眾陳情熱點設置。明年預計再投入28套，以強化監控網絡，成為全國設備最多的城市。

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