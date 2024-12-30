38G傲人雙峰正妹網勾約援交 男被迷昏頭險失金

四十歲鄭姓男子（右者）約正妹網友見面援交，因女網友要求要先付遊戲點數當保證金，警方戳破這是詐騙伎倆。（圖：警方提供）

2024/12/30 10:47

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區1名鄭姓男子，日前在網路line上結識1名有38G傲人雙峰的正妹「阿珍」，對方自稱本土正妹、開個人按摩工作室，有各種愛愛等舒服服務。29日晚間，兩人約在康樂街1家超商見面援交，但鄭男沒見到阿珍，阿珍卻告知鄭男要買3萬元遊戲點數當作保證，超商店員察覺有異報警，警方到場戳破這是假保證金詐騙的圈套。

南市警二分局海安派出所巡佐侯宏霖、警員陳冠霖、楊信霆等人，於昨（29日）晚上8時許接獲康樂街超商店員通報、稱有1名40歲鄭姓男子欲購買3萬元台幣遊戲點數卡，疑似遭到詐騙。

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員警到場了解案況。鄭男表示，前幾天在網路上看見按摩舒壓消費的廣告，便透過line加到1位暱稱阿珍的本土正妹為好友，阿珍照片面貌姣好、半露酥胸，標榜有38G的傲人雙峰。兩人聊天後，他一時興起與阿珍互換手機電話號碼，相約在康樂街超商前見面按摩援交。

鄭男不疑有他、外出到超商後沒見到面，阿珍卻跟他說，現在按摩色情援交有風險，擔心警察查緝等老梗，要求鄭男在超商買3萬元遊戲點數當作援交保證金，才能見面消費。

員警們檢視鄭男line對話紀錄，阿珍以「哥哥」稱呼鄭男，標榜自己是本土正妹、安全乾淨衛生，每天都有消毒、每個月都會去做身體檢查，且她服務內容還包含前列腺按摩、乳交、愛愛等，費用2小時3000元，且不斷邀約見面、保證舒服等語，要鄭男買3萬元遊戲點數作為保證金才能見面援交。員警對鄭男說明這類手法是典型的「色情援交詐騙」，阻止他買點數給對方受騙。

南市警二分局表示，假援交詐騙都是藉由網路的方便性和隱匿性，利用冒充的帥哥美女大頭貼照片，誘使被害人掉入詐騙陷阱，呼籲民眾只要聽到「購買遊戲點數、繳交保證金」等關鍵字，就要提高警覺，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查詢，多一分警覺、可少一分風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

女網友阿珍用露38G傲人雙峰的美照勾引鄭姓男子。（圖：警方提供）

女網友阿珍在LINE上對鄭男說自開按摩工作室，每天消毒、每月做身體檢查，保證乾淨衛生安全，還有各種援交舒服服務。（圖：警方提供）

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