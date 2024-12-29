台南透天厝被開15槍！幫派火拚1左腿中彈 5嫌犯落網

台南官田區一戶透天厝民宅遭人連開十多槍，鐵捲門、小門留下15個疑似彈孔。（民眾提供）

2024/12/29 21:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區昨（28）日清晨5點傳出幫派份子尋仇開槍，後在雙方飛車追逐過程中，原要尋仇的一方有沈姓男子的左腿中槍，送醫救治無生命危險；麻豆警分局查出案發原因疑為債務糾紛導致，今晚（29日）逮捕至少5人涉案犯嫌，全案擴大偵辦中。

案發在28日清晨，官田區一戶透天厝民宅遭人連開十多槍，一時槍聲大作，鐵捲門留下15個疑似彈孔，槍手搭乘一輛車子從新營抵達官田後，從車內開槍，隨後開車離去，威嚇警告意味濃厚。

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被開槍的一方不滿仇家前來開槍恐嚇，也開車外出找尋要展開報復，果真在路上堵到仇家車子，隨後在新營、柳營追逐過程中，朝仇家車子開槍。

坐在車內的40歲沈姓男子，被打中左大腿1槍，同夥趕緊將他送醫後無生命危險。警方直到接到醫院通報有槍傷病患，才展開偵查。

麻豆分局與新營分局、南市刑事警察大隊組成專案小組報請檢方偵辦，發現有多部車輛涉案，初步發現案發原因疑與債務糾紛有關。

警方帶回沈男和兩陣營至少5人偵辦，追逐沈男車子的一方犯嫌都否認開槍。

官田幫派份子多年前被警方提報治平對象偵辦過，後與新營地區的幫派合流，此次案發原因有待調查釐清，被開槍後追車報復的主嫌則尚未到案。

官田區一戶透天厝民宅遭人連開十多槍，鐵捲門、小門留下15個疑似彈孔。（民眾提供）

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