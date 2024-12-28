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    誰挖的？ 台南北門井仔腳滿地大小怪洞待解謎

    怪洞大小深淺都不一樣。（記者楊金城攝）

    怪洞大小深淺都不一樣。（記者楊金城攝）

    2024/12/28 17:35

    〔記者楊金城／台南報導〕誰的「傑作」？台南北門井仔腳的許多堤岸、路基最近出現大小不一的怪洞，一段堤岸最多有2、30個洞，不像流浪犬挖洞，讓人猜不透。

    井仔腳鹽鄉民宿老闆、北門商圈理事長洪有志，常在井仔腳聚落周邊跑步運動，發現村裡的土地、魚塭和排水的堤岸上出現很多被挖的怪洞，以前並沒有這些大小形狀不一的坑洞。

    洪有志今天（28日）說，坑洞有的10多公分寬，有些小於10公分，深淺也不一樣，懷疑都是半夜被挖的，往年沒有這種現象，推測不是野狗幹的，狗挖的洞應該大多了，也應該不是兇狠圓軸蟹挖的，挖洞時能撥開小卵石的力道也不像是老鼠作為，實在真奇怪。

    在魚塭堤岸挖的怪洞，如果過於密集，還可能造成表土塌陷，毀了堤岸；洪有志的友人提供可能的解答，有的猜綠鬣蜥、石龍子，甚至是蛇，但又都不太可能。

    洪有志說，井仔腳還無綠鬣蜥，松鼠以前有，現在也沒有，從挖洞的痕跡研判是動物挖的，只是不知道事主是誰？其他庄民也是傷透腦筋，對怪洞暫時無解。

    怪洞大小深淺都不一樣。（記者楊金城攝）

    怪洞大小深淺都不一樣。（記者楊金城攝）

    北門商圈理事長洪有志，常在井仔腳聚落周邊跑步運動，發現村裡的土地、魚塭和排水的堤岸上出現很多被挖的怪洞。（記者楊金城攝）

    北門商圈理事長洪有志，常在井仔腳聚落周邊跑步運動，發現村裡的土地、魚塭和排水的堤岸上出現很多被挖的怪洞。（記者楊金城攝）

    北門商圈理事長洪有志，常在井仔腳聚落周邊跑步運動，發現村裡的土地、魚塭和排水的堤岸上出現很多被挖的怪洞。（記者楊金城攝）

    北門商圈理事長洪有志，常在井仔腳聚落周邊跑步運動，發現村裡的土地、魚塭和排水的堤岸上出現很多被挖的怪洞。（記者楊金城攝）

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