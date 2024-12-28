大台南文化叢書第13輯出爐 精彩題材一次看

南市文化局今日於十八卯茶屋發表出版「大台南文化叢書」第13輯，作者與文化界共同出席。（南市文化局提供）

2024/12/28 17:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化局今（28日）發表出版「大台南文化叢書」第13輯，題材橫跨地景、歷史、交通、飲食、宗教信仰與住宅型態等，深入爬梳台南400年來多元化面向變遷。

第13輯所收錄的專書各有特色，《滄海桑田──大台南兩大內海的環境變遷》，由吳建昇撰寫，從歷史文獻或地圖資料，盤點「台江內海」與「倒風內海」在地理環境上的變化如何影響人群生活。段洪坤則透過《穿越400年‧認識西拉雅族（文化篇）》引領讀者認識西拉雅族的社會與家庭制度、飲食、漁獵、信仰、服飾與歌舞文化等。

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蔡侑樺以《府城住宅400年》為題，爬梳400年來府城及周遭區域多樣的住宅型態。《台南道路交通誌》則由曾國棟執筆，論述台南400年來的交通要道與先民生活概況。張耘書獻上《台南好食》，記述台南多樣地理環境與豐饒物產，如何從產地到餐桌，轉化為一道道令人驚豔的台南美食。

台南是全台城隍廟數量最多、歷史最久、類型最多元的地區，謝貴文的《爾來了──400年來台南城隍信仰的發展與變遷》，蒐羅台南城隍信仰的發展與變遷。

「大台南文化叢書」第13輯由南市文化局與暖暖書屋文化公司合作出版，今日於十八卯茶屋舉行首場新書發表暨分享講座。南市文化局長謝仕淵表示，《大台南文化叢書》延續過往《南瀛文化叢書》記述、典藏大台南人文、歷史與地景的精神，至今已出版至第13輯，共累積出版93冊專書，為大台南文化留下獨一無二且重要的紀錄。

文化局表示，第13輯共收錄6本專書，藉由不同視角爬梳歷史，擺脫生硬的教條式書寫，實踐公眾歷史論述，強調大眾史學的重要性，不斷挖掘，精煉台南特殊的文化底蘊。明（29日）下午1時30分、3時30分各有1場新書分享講座，地點在南市北區版本書店。

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