台南農產拚外銷 今年繳出8億成績

南市農產蔬果、花卉多元。（記者楊金城攝）

2024/12/27 17:52

〔記者楊金城／台南報導〕台南市農業發展在市長黃偉哲帶領下推動績效成果豐碩，成功爭取到2025第15屆亞太蘭花會議暨展覽主辦權，農路改善經費及長度為六都第一，農產國際行銷今年拚出外銷近8億元亮眼成績。

農業局代理局長陳仲杰和農業局團隊今天（27日）說明南市農業發展成果和未來願景，陳仲杰指出，為穩定農產銷售，玉井農產加工及冷鏈物流中心將在2026年中完工，年處理量超過8500公噸。新化果菜市場冷藏庫工程完工，明年1月啟用，蔬果調節量預計每年可達2000公噸以上。投入1.88億元在將軍漁港建置智慧水產加工及物流運籌中心，第一期中心主體及後續擴充部分預計明年3月完工，將點交給台南漁產運銷公司營運。

請繼續往下閱讀...

另為維護農漁產運輸環境安全便利，今年以5億元改善南市農漁水路總長度計97.878公里，自2019年至2024年核定改善經費23億9839萬元，改善農漁水路總長度計699.827公里，改善績效全國第一。

拓展農產和加工品外銷更是南市強項，陳仲杰說，台南鮮果與農漁產加工品今年輸往日、韓、星、馬、加、紐、荷、香港等8個國家地區，鮮果外銷訂單超過6448噸，加上農漁產加工品產值將近8億元。今年首次參加新加坡和韓國首爾食品展、台南鳳梨進軍紐西蘭和首度在荷蘭上市，首創結合日本當地慶典宣傳台南芒果、市長首登韓國最大電商平台推廣台南芒果都是亮點。

在內銷上，農業局推出「季季嘗鮮向產地買」新作法，整合當季果品產地單位訂購資訊，向百大企業機關推廣直接向產地訂購。

南市今年新增農業部通過東山175休閒農業區及下營區營墘休閒農業區。另續輔導後壁、官田及新化3處籌設休閒農業區。南市通過農村再生社區106個社區也是全國第一，推動休閒農遊和農村改善。

農業局推動南市遊艇泊區可行性評估，以將軍漁港最具開發可行性，以短期新增60席漁船停泊席位，中長期新增180席遊艇停泊席位為發展目標。

南市畜牧、養殖漁業產品品質優良。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法