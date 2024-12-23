藍營批綠營伸入校園補助青鳥交通費 長老教會台南大專中心3點聲明駁斥

台南大專中心在臉書粉專聲援冬季青鳥行動。（擷取自臉書）

2024/12/23 15:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團發言人蔡育輝今天出示一份「台南大專聲援冬季青鳥報名表」，指控該中心補助12月18日起3天的冬季青鳥活動，每位學生南北高鐵車資2700元，質疑民進黨黑手伸入校園。長老教會台南大專中心聲明，駁斥蔡育輝未向該中心查證就胡亂指控，強調經費是聲援5月青鳥行動募款的剩餘款，持續支持這次冬季青鳥行動。

蔡育輝表示，這份資料是民眾跟南市國民黨團檢舉的，台南大專中心在臉書粉專公開補助青鳥赴台北參與立法院退回3法修正案抗議活動，原來青鳥是「有對價」的，質疑民進黨執政把髒手、黑手伸入校園，青鳥是民進黨養的？

請繼續往下閱讀...

台南大專中心牧師高柏恩駁斥說，這並非走路工，也非民進黨的錢，更没有號召，而是事後才對主動參與者提供申請。這經費是今年5月份青鳥行動募款的剩餘款，主要是補助關心民主力量的年輕朋友，贊助「民主金孫」北上聲援，2次共30人申請，蔡育輝的指控是不實爆料，也沒有查證。

台南大專聲明指出，該基金募款時間為5/24-5/31，共有17筆個人具名奉獻、1筆教會機構奉獻及個人匿名奉獻款，全數款項皆來自各方信徒、公民朋友及教會團體，與任何政黨組織完全無關。台灣基督長老教會有相當嚴謹的財務規範，該中心財務帳冊均接受嚴密審核。如有心人士持續散布不實言論，將依法追究，絕不寬貸。

台南大專中心在臉書粉專聲援冬季青鳥行動。（擷取自臉書）

南市議會國民黨團發言人蔡育輝指控台南大專聲援冬季青鳥行動，是民進黨黑手伸入校園，台南大專則駁斥蔡胡亂指控。 （南市國民黨團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法